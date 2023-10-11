В Германии скончались двое пострадавших от прорыва нефтепровода в Прикарпатье
Источник:Ивано-Франковская ОВА
В селе Стримба 30 сентября произошел прорыв нефтепровода. Сообщалось о пяти пострадавших, четверо из которых лечили в Германии.
Два человека, которые травмировались в результате прорыва нефтепровода в селе Стримба в Ивано-Франковской области, скончались в Германии. В то же время там до сих пор находятся еще два человека.
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Объявили трехдневный траур
Городской голова Надвирнянского общества сообщил, что с 11 по 13 октября в общине объявлен траур.
Он сообщил, что умели 35-летний мужчина и 39-летняя женщина.
Надворнянская община выражает соболезнования семьям умершим. Надворнянский городской совет возьмет на себя все расходы, чтобы доставить умерших людей из Германии,
– сказал Андреевич.
Он также отметил, что умерла женщина – жена Василия Гладыша, которого 11 октября транспортировали из Львовского ожогового центра на лечение и реабилитацию в Финляндию.
За жизнь умерших сражались немецкие специалисты. Сейчас на лечении находятся двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.
Прорыв нефтепровода на реке Стримба: коротко
- 30 сентября в селе Стримба произошел прорыв по нефтепроводу. На месте загорелся пожар. Впоследствии в ГСЧС отметили, что ее удалось ликвидировать. Нефтепродукты разлились на площади 100 квадратных метров, а также вспомогательной постройки на площади 20 квадратных метров.
- В реку Стримба попали нефтепродукты. Показатели превышали норму для водоемов, удовлетворяющих питьевые и бытовохозяйственные нужды, в 25 раз.
- Полиция открыла уголовное производство по факту пожара нефтепродуктов Специалисты выясняют обстоятельства и причину возгорания. Правоохранители дополнительно осмотрели место происшествия и изъяли доказательства. Предстоит ряд экспертиз.