В Германии скончались двое пострадавших от прорыва нефтепровода в Прикарпатье

В селе Стримба 30 сентября произошел прорыв нефтепровода. Сообщалось о пяти пострадавших, четверо из которых лечили в Германии.

Два человека, которые травмировались в результате прорыва нефтепровода в селе Стримба в Ивано-Франковской области, скончались в Германии. В то же время там до сих пор находятся еще два человека.

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Объявили трехдневный траур

Городской голова Надвирнянского общества сообщил, что с 11 по 13 октября в общине объявлен траур.

Он сообщил, что умели 35-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Надворнянская община выражает соболезнования семьям умершим. Надворнянский городской совет возьмет на себя все расходы, чтобы доставить умерших людей из Германии,

– сказал Андреевич.

Он также отметил, что умерла женщина – жена Василия Гладыша, которого 11 октября транспортировали из Львовского ожогового центра на лечение и реабилитацию в Финляндию.

За жизнь умерших сражались немецкие специалисты. Сейчас на лечении находятся двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

Прорыв нефтепровода на реке Стримба: коротко