Двоє людей, які травмувалися внаслідок прориву нафтопроводу у селі Стримба у Івано-Франківській області, померли в Німеччині. Водночас там досі перебуває ще двоє людей.

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Оголосили триденну жалобу

Міський голова Надвірнянської громади повідомив, що з 11 до 13 жовтня у громаді оголошено жалобу.

Він повідомив, що помели 35-річний чоловік та 39-річна жінка.

Надвірнянська громада висловлює слова співчуття родинам померлим. Надвірнянська міська рада візьме на себе всі витрати, щоб доставити померлих людей з Німеччини,

– сказав Андрійович.

Він також зазначив, що померла жінка – дружина Василя Гладиша, якого 11 жовтня транспортували з Львівського опікового центру на лікування та реабілітацію у Фінляндію.

За життя померлих боролися німецькі фахівці. Зараз на лікуванні перебуває двоє хлопчиків із важкими опіковими травмами.

Прорив нафтопроводу на річці Стримба: коротко