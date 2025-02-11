ГБР отказали в боевом иммунитете для генералов по делу о "провале обороны на Харьковщине"

ГБР не нашло оснований для применения боевого иммунитета к бригадному генералу Юрию Галушкину, генерал-лейтенанту Артуру Горбенко и полковнику Илье Лапину. Следствие считает, что их действия непосредственно повлияли на потерю территорий на 6,5 километров вглубь.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований полковника Вадима Приймачка в комментарии УП.

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Почему генералам отказали в боевом иммунитете

Полковник Приймачок отмечает, что следователи ГБР с начала расследования рассматривали возможность предоставления боевого иммунитета подозреваемым в провале обороны на Харьковщине, но не обнаружили для этого оснований.

Эксперты выяснили, что действия Галушкина, Горбенко и Лапина находятся в прямой причинно-следственной связи с тем, что потеряна часть территорий государства вглубь на 6,5 километра, личный состав и военная техника,

– подчеркнул он.

Что такое боевой иммунитет Боевой иммунитет – это принцип, который обеспечивает защиту военных командиров и военнослужащих от уголовной ответственности за действия, совершенные во время выполнения боевых задач в ходе военных действий. Это означает, что военные, которые находятся в зоне боевых действий, могут быть освобождены от ответственности за некоторые действия, если они были необходимы для выполнения боевой задачи или защиты страны. Однако этот принцип не является абсолютным и применяется лишь при условии, что действия военных соответствовали требованиям законов войны.

В чем обвиняют Галушкина, Горбенко и Лапина