В сети пишут о "массовом прорыве" россиян на границе Сумщины: что произошло на самом деле

На границе Сумской области идут бои. Россияне хотят перерезать логистику Сил обороны в Курской области.

В сети появились сообщения о массовом прорыве войсками вооруженных сил России границы на Сумщине. В Центре противодействия дезинформации отреагировали, передает 24 Канал.

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Что происходит на самом деле

В группировке войск "Курск" сообщили, что массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется.

Враг, по-прежнему, пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп – закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий,

– ответили на запрос Центра военные.

В ЦПД призвали украинцев доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, что в последнее время участились попытки врага прорваться на Сумщину. Противник хочет получить контроль над трассой к Судже. Оккупанты стремятся перерезать логистические пути поставки оружия для украинской группировки на Курщине.