Россияне бьют тревогу: почему ВСУ могли пойти в наступление на Белгородщине

Российские пропагандисты заявили, что ВСУ якобы начали наступление в Белгородской области. Вражеские военкоры уже паникуют, ведь осознают угрозу.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что ВСУ действительно могли прорвать границу Белгородщины. Для этого есть только одна цель.

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Для чего ВСУ прорыв в Белгородскую область

Экс-сотрудник СБУ отметил, что российские пропагандисты кричат о наступлении на Белгородскую область в течение 3 дней. Это действительно может быть не ИПСО, Украина могла начать там наступательные действия.

Мое предположение – мы пытаемся снова оттянуть российское внимание от других фронтов. Прежде всего от Курского направления и Сумской области, куда Россия, к сожалению, зашла,

– пояснил он.

Ступак отметил, что российские беспилотники и снаряды уже долетают в направлении Сум на расстоянии 13 километров.

Важно! Генштаб ВСУ официально не подтвердил прорыв в Белгородской области.

В то же время российские военные коры бьют тревогу и осознают, что оккупантам может не удаться выбить украинских военных из Белгородской области. Основная причина – большое количество озер, что усложнит продвижение вражеских войск. В таком случае оккупанты могли бы действовать только с воздуха, что ставит под угрозу их же авиацию.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что россиян также беспокоит отсутствие газовых труб на Белгородщине. То есть трюк, который они сделали на Курщине с проходом по этим трубам десанта, они не повторят.

Напомним, что Воздушные силы официально сообщили об об уничтожении командного пункта 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил России в районе Демидовки Белгородской области. Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений ВСУ на территории Сумской области.