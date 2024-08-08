Украина может защищать себя и на территории России в "пределах здравого смысла", – Белый дом

Уже вторые сутки подряд в Курской области идут бои. В США заявили, что Украина имеет право защищать себя, ведь там есть российские солдаты.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга. По ее словам, США не знали об операции в Курской области заранее, но будут продолжать поддерживать Украину.

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Реакция Белого дома на прорыв в Курской области

Карин Жан Пьер напомнила, что в Курской области находятся российские войска и они атакуют из этого региона Украину. Чиновница подчеркнула, что об этом нельзя забывать. Она заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину, пока она защищается против российской агрессии.

Мы будем продолжать это делать. А они (украинцы – 24 Канал) будут принимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак,

– отметила пресс-секретарь Белого дома.

Жан Пьер отказалась комментировать, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие, однако напомнила, что политика США о запрете ударов вне границы между Украиной и Россией остается неизменной.

Что еще говорили в США о Курске

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что в том, что Украина не сообщает американским властям о своей точной тактике перед ее воплощением, "нет ничего необычного". Он отметил, что США предоставляют средства и консультируют наше государство, но относительно тактики общение не постоянное. По словам Миллера, Украине уместно самой принимать соответствующие решения,

Представитель Госдепа также указал, что Украина своими действиями политику о запрете применения американского вооружения не нарушает.