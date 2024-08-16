Главное еще впереди: Гиркин из тюрьмы выдал свою версию событий в Курской области

Осужденный за "экстремизм" Игорь Гиркин-Стрелков выдал свою версию событий в Курской области. Он заявил, что якобы главный удар стоит ожидать в другом месте.

В частности, он считает, что события на Курщине – маневр, чтобы отвлечь внимание. Такое мнение Гиркин высказал в письме, часть из которого опубликовала жена российского террориста Мирослава Регинская, передает 24 Канал.

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Гиркин высказал свое мнение относительно событий на Курщине

В письме Гиркин пишет, что "внимательно следит" за ситуацией на фронте. В частности, он высказался и относительно того, что происходит на территории Курской области. Так, российский террорист считает, что операция Сил обороны Украины – это манёвр, чтобы отвлечь внимание.

Зато Гиркин призывает ожидать главный удар совсем в другом месте.

Стоит ожидать второго – главного (удара – 24 Канал), в котором они привлекут основные другие резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего – на Крымском направлении,

– поделился собственными теориями российский террорист.

Ранее Игорю Гиркину-Стрелкову, которого осудили за критику Путина, нашли работу в тюрьме. Так, осужденного сначала перевели в исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, в которой держат бывших сотрудников силовых структур. А уже после, на новом месте, Гиркину нашли работу и теперь он работает портным в швейном производстве.