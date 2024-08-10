"Красные линии" Путина – лишь слова, а Россия не так сильна, –The Guardian о событиях на Курщине

"Прорыв" в Курской области продемонстрировал миру, что Россия не так сильна, как некоторые могут считать. Несмотря на скептицизм некоторых экспертов, эта стратегия показала свою ценность.

Об этом заявила американская ученая, которая исследует вопрос войны России в Украине, Джейд Мак-Глинн. Она считает, что это довольно успешный шаг.

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"Прорыв" на Курщине – успешная политическая стратегия

Мак-Глинн отметила, что "прорыв" в Курской области как политическая стратегия очень успешна.

"Что касается военной стратегии, я остаюсь немного озадаченной, но как политическая стратегия она была очень успешной", – сказала эксперт.

Ученая также добавила, что события в Курской области показали слабость России.

Это еще раз свидетельствует о том, что "красные линии" Путина – это лишь слова, и что Россия не такая сильная, как некоторым кажется,

– отметила Мак-Глинн.

В The Guardian также отметили, что эксперты преимущественно скептически воспринимали ценность "прорыва" в Курской области. Все значительно изменилось, как только они увидели "прогресс на месте".

"Это произошло в то время, когда Киев испытывает растущее давление на фронте на Донбассе", – отметили в издании.

В то же время в США опасаются, что Россия может отомстить Западу за то, что Украина якобы использует предоставленное оружие на российской территории. Особенно, россияне переживают, что во время "прорыва" в Курской области могут быть применены истребители F-16.