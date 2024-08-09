"Украина имеет право на все, что делает на территории России": интервью с Подоляком

Утром 6 августа Россия обвинила Украину в якобы "прорыве" государственной границы в Курской области. Киев официально не подтверждает свою причастность и несмотря на это имеет абсолютное право на все, что делает на территории России как страна, на которую напали.

В то же время события в Курской области показали, что Россия не готова к войне на своей территории. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Также он объяснил, как ситуация на Курщине может помочь нашему государству.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали, что ситуация в Курской области – только начало для России. Больше интересного – читайте по ссылке.

Переговоров на условиях Путина не будет

Говорят, что так называемый курский "прорыв" – это якобы попытка Украины изменить ситуацию на поле боя перед переговорами, чтобы получить лучшие позиции. Пункты, по которым Россия готова была говорить с Украиной, выглядели, как полная капитуляция Киева. Есть предположение, что это попытка улучшить наши переговорные позиции?

Скажу с иронией, если вы возьмете под тотальный контроль, например, 4 области России, то тогда переговоры будут выглядеть совсем иначе.

Когда мы слушаем или читаем все, что говорят россияне, то это инфантилизм. В войне каждый шаг, если он приносит положительный дивиденд, улучшает позицию. Нет разницы, или непосредственно на поле боя, или в рамках дипломатического давления, или в переговорном процессе.

Россияне настолько инфантильны, что не понимают очевидности того, что говорят. Это уровень интеллекта современной России. Они выдают очевидные вещи, как нечто неочевидное. Безусловно, Украина заинтересована в максимальном разрушении любых позиций России.

что Украина официально не подтверждает причастность к любым операциям на территории Курской области.

Владимир Путин два месяца назад озвучил 3 так называемые условия для начала переговорного процесса:

оставить за Россией юридически все территории, которые она оккупировала, включая те территории, которые не оккупировала, но прописала в состав своей федерации для того, чтобы Россия считала войну непроигранной и не несла юридическую ответственность;

Эти территории Россия будет считать юридически своими. И таким образом никаких преступлений на вроде бы "своей" территории Россия не совершала в отношении наших граждан, а если и были какие-то преступления, то они будут рассматриваться исключительно в российской юрисдикции.

должны быть сняты санкции, потому что Россия считает со своей стороны, что понесла убытки, мол, "Украина на нее напала, а она является потерпевшей стороной";

Мол, субстрата войны нет, потому что территории вроде бы будут их, а потому санкции невозможны, потому что за что они накладываются? За то, что был конфликт с Украиной? Они же скажут, что конфликтовали на "своих" территориях. Это юридические казусы, выглядит совершенно странно, абсурдно, но с точки зрения юриспруденции это будет выглядеть именно так.

Украина должна лишиться права на субъектность, то есть не может вступать в НАТО, ЕС и другие сообщества.

Есть концепция у людей – "больших переговорщиков", которые говорят, что сейчас Россия завысила условия, а потом в рамках переговорного процесса они вроде бы будут падать. Куда? Разве Россия скажет, мол, хорошо, не будем фиксировать оккупированные территории за нами, оставим линию разграничения как сегодня? А что тогда в переговорах решать? Линия разграничения, где идут боевые действия есть и сегодня.

Относительно санкций. Скажут, пусть санкции дальше работают, что им все равно и они неплохо с этими санкциями уже привыкли жить? Это же нонсенс.

И наконец относительно вступления Украины в НАТО. Президент Украины четко зафиксировал, что таких предложений, мол, можно уступить территориями в обмен на вступление в НАТО – не существует в природе. Это фикция, которую мы читаем в странных анализах определенных странных людей. Допустим, Россия скажет, что заберет оккупированные территории, юридически их не будет фиксировать, просто будет считать оккупированными, будет с санкциями, а Украина будет в этот момент уже в НАТО. Вы понимаете абсурдность этого?

То есть переговорного процесса как такового на условиях Путина в принципе быть не может. А для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, надо нанести определенные тактические поражения в экономике, на поле боя и в дипломатии.

Мне нравятся заявления Петера Стано, Джона Кирби и Мэтью Миллера о суверенном праве Украины делать главное (защищаться – 24 Канал). А их задача – взять на себя поставку ресурса для ведения войны. Главное, чтобы эта поставка была быстрее, больше и неожиданно начинала работать на поле боя, потому что это будет дополнительное психологическое давление и на без того абсолютно смущенных Путина и его окружение.

О ситуации в Курской области

Военные эксперты, наблюдая операцию на Курщине, говорят, что в целом на российской границе было 2 участка, где был вероятным прорыв – Брянщина и Курщина. Россия или не знала, что такое возможно, или узнала позже, чем смогла предотвратить это.

Россияне точно не имели никакой информации, потому что если меньше людей принимают в этом участие, в частности в планировании, то утечки не будет. Мы видим, что так система работает эффективнее. Есть 3 очень важные выводы, которые надо сделать относительно того, что происходит:

Украина абсолютно в рамках законных юридических процедур имеет право на все, что она сегодня делает: и на оккупированных территориях, и на приграничных территориях России, и в глубине России. Это юридически абсолютно законно;

Россия не готова к масштабированию войны и войны на своей территории;

У нее все сконцентрировано на коротких линиях фронта, а на территории России нет резерва. Это очень сложная логистика, потому что россияне были заточены только на войну на территории Украины. Если война будет масштабироваться на территории страны-агрессора, то там будут совсем другие процессы, гораздо быстрее и драматичнее для России. Это объективно будет выглядеть как развитие этой масштабной войны.

никаких "красных линий" нет. Ранее говорили, что идут удары по территории России, уничтожение баз, боевые действия на российской территории, используется оружие, прежде всего украинское, западное оружие не применяется, но нет никаких "красных линий". Поэтому партнерам надо перестать играть в эту эскалацию.

Мы уже 2 года говорим об этом. Война есть война, она должна быть на паритетных условиях. Атака агрессора на территорию другой суверенной страны требует соответствующей реакции на территории страны-агрессора. Можно использовать в любом объеме оружие и его виды, потому что нельзя связать руки стране, которая обороняется и говорить ей быстро закончить войну.

Стоит внимания Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" возле Суджи, – WP

Если война завершится на условиях агрессора, это означает продолжение войны. То есть, когда война закончится переговорным процессом на условиях агрессора, в этот момент идет подготовка к следующему этапу войны. Агрессор начнет проводить работу над ошибками, "апдейдить" свою армию, накапливать дополнительный милитарный ресурс, делать приоритетным определенные виды оружия, которое зарекомендовало себя на поле боя.

Параллельно враг начнет масштабировать деструктивные процессы в других странах для того, чтобы не было единства, например, проукраинского. Начнет создавать огромные диверсионные группы, которые пойдут на эти территории, будут взрывать производства, осуществлять политические убийства.

Это постепенно приведет к эскалации, к новому этапу войны, потому что противоречие не разрешено. Какое противоречие? Можно ли существовать в правилах, которые сегодня установлены в мире в рамках международного права, или надо существовать в правилах, которые хочет установить Россия? И здесь очень важно нашим партнерам осознать, о каких правилах идет речь.

Россия прямо заявляет о возвращении к концепции Советского Союза и так называемых территорий влияния. То есть не будет никаких суверенитетов, никакой субъектности в таких странах как Украина. Россия будет контролировать эти территории, будет считать нужным ставить свое правительство, делать для нее историю, вписывать ее в учебники.

Россия хочет разделить весь мир на эти территории влияния и чтобы никто не вмешивался. Если она пожелает, например, провести этническую чистку и убить миллион украинцев, никто не сможет в это вмешиваться, потому что это территория ее влияния. Вот о таких правилах говорит Кремль.



Путин хочет вернуть концепцию Советского Союза / Getty Images

Надо наконец осознать, что Россия монструозная только в пределах своей масштабной пропаганды. Против нее можно и нужно работать и эффективно уничтожать ее способности, и не только военные. Нужно уничтожать и экономические способности, и дипломатические.

Какую выгоду может извлечь Украина из событий на Курщине

Некоторые эксперты говорят, что вооруженные формирования, которые сейчас действуют на территории России, были бы не против взять под контроль Курскую АЭС. Мол, это был бы равноценный обмен, поскольку россияне контролируют Запорожскую АЭС. Другие же объясняют, что необходимо очень много сил, чтобы удерживать ее под контролем, ведь она расположена в 60 километрах от границы с Украиной. Кроме того, это похоже на ядерный шантаж, а Украина действует в юридически-законных рамках и не может поддаться на это.

Не готов дискутировать с такими осведомленными экспертами. Им надо где-то в журнале УФО (Украинский фантастический обозреватель – 24 Канал) публиковать свои теории. Я просто не понимаю, зачем они это все обсуждают. Теоретически они очень все подготовлены. В то же время практически вообще не понимают, что происходит, куда, почему и кто движется, какие задачи и цели и кто является модератором.

Что Украина в политическом плане хотела бы получить из этой ситуации?

В политическом плане Украина хочет получить гарантии безопасности для своих приграничных территорий; санитарную зону вокруг своих границ; осознание России, что война будет идти не на ее условиях и приносить ей существенные потери.

И наконец, Украина хочет получить абсолютно положительное отношение к переговорным позициям, на которых настаивает президент Украины. Это справедливые условия о справедливом мире, которые включают возвращение международного права как единственной площадки для дискуссий. Вот что хочет получить Украина.

Имеет ли она на это ресурсы? Имеет, но хотелось бы гораздо больше и гораздо быстрее. Более того, эти ресурсы есть у стран-партнеров, которые как раз-таки прописали международное право и правила, и которые почему-то не хотят осознать, что правила надо защищать и нельзя позволять доминировать стране, которая хочет их обнулить.

Что происходит в России из-за "прорыва" границы

Есть понимание, какой процесс сейчас происходит на территории России? Пропагандисты пишут какие-то странные сообщения вроде "Курск, держись, мы с тобой". Владимир Путин во время заседания совбеза несколько слов уделил Курщине, а дальше продолжил с Сергеем Шойгу говорить об Иране. Никто ничего не комментирует в полном объеме.

Абсолютно есть понимание. Это классический психотерапевтический кабинет. Они прячут свои негативные ожидания далеко в подсознание, которые в один момент разорвут их внутреннее состояние. Они не готовы, они шокированы. Любой человек, когда имеет шоковую реакцию и это связано с каким-то травматическим событием, то хочет ее спрятать.

Они сегодня коллективно прячутся в коллективное подсознательное – это очень хорошо. Однажды, когда это накопится, подобные травматические переживания разорвут Россию. У них уже нет выбора. Они будут все прятать и не будут верить в это. Будут продолжать искать какое-то объяснение и будут друг друга накручивать. Они не готовы к тому, что мир изменился и кризисным ситуациям.

Россияне совершенно не готовы, что не действует правило "мы воюем, как хотим и наша территория – неприкосновенна, несмотря на то, что нарушаем даже правила ведения войны". Они не готовы к жизни в новом мире, где все говорят, мол, нет больше "красных линий". Они к этому еще не привыкли и поэтому будут продолжать прятать свои переживания, страх. Это все будет только накапливаться.

Вы будете видеть все больше мрачных лиц, которые в один момент из невроза перейдут в состояние сложной психической болезни. Это чрезвычайно хорошо, поскольку психическая болезнь будет направлена на внутренний, а не внешний разрыв.

Они как раз-таки хотели удержаться путем внешней экспансии от внутреннего разрыва. Почему? Они некомпетентны. Они не генерируют добавленную стоимость своей страны, не создают условия, когда всем слоям хочется жить в России. Они создают ситуацию, когда 2/3 страны живут в лагерях, а все остальные могут спокойно строить какую-то карьеру, зарабатывать и тому подобное. Но это накопление противоречий.

Эта система модерировалась только через прямой запрет и ликвидацию оппонентов на внутренних рынках, а не через конкуренцию, дискуссию или дебаты. Все же видят те сотни людей, политических и бизнес-конкурентов, которые были убиты в России.

Поэтому они находятся в шоковом состоянии, поскольку выяснилось, что все мифы, на которых они построили свою концепцию внешней экспансии, один за другим разрушаются. И они шокированы из-за того, что происходит на территории России.

Выяснилось, что это не неприкосновенная территория; что никакие "особые" правила существования России никому не нужны; что нет "красных линий"; что Путин является "гениальным стратегом", который обнулил историческую репутацию, концепцию милитарной доминанты и российский ВПК.

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Я не знаю кем нужно быть, чтобы покупать российское оружие. Иран, конечно, что будет, ведь зависим от этого. Однако, чтобы какая-то нормальная страна покупала что-то российского производства – это нонсенс. Путин наконец привел к увеличению НАТО. Европа поняла, что надо перестраивать пространство безопасности. Украина получила свою субъектность, хотя 30 лет не имела. Другие страны бывшего Советского Союза также начинают, например армяне, приобретать большее понимание своей субъектности.

Да, есть обратные примеры – Грузия. Однако думаю, что Грузия пройдет через еще одну революцию. Не готов комментировать, потому что между обществом и тем правительством, которое ориентируется на Россию, есть большая разница. Видим, как постепенно в глобальном мире начинает доминировать Китай. Индия на совсем другом уровне. БРИКС модерирует не Россия, а Бразилия и Китай. Видим переформатирование даже Шанхайской организации сотрудничества. Все это сделал Путин.

Почему? Потому что его уровень – это совсем другой. Это не уровень большого государства, конкурентности как таковой. Это маленький человек с очень ограниченными интеллектуальными способностями. Он вообще не владеет логикой как инструментарием. Поэтому накопление противоречий и травматические прецеденты, которые они видят в Курской области, приведут к внутреннему разрыву. Надо только этого дождаться.