Журналисты установили, где сняли видео с пленными в Курской области

В Курской области уже вторые сутки продолжаются бои. Днем 7 августа в сети появилось видео с российскими пленными, которых взяли на этом направлении.

Аналитики VoxCheck вместе с журналистами "Суспильного" установили, что соответствующие кадры действительно сняты на территории России.

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Пленные в Курской области

Фото и видео с предположительно пленными россиянами снято в районе Международного автомобильного пункта пропуска "Суджа" Курской области России. Расстояние от места съемки до границы Украины – примерно 0,5 километра,

– пишет "Суспильне".

Украинские и иностранные OSINT-аналитики, в частности DeepState, OsintFlow и GeoConfirmed сообщают о подтвержденных случаях сдачи россиян в плен в Курской области. Однако пока их точное количество остается неизвестным.

Российские пленные в Курской области / скриншот из видео Стерненко

Где было снять видео с курскими пленными / фото "Суспильного"

Отметим, что в сети также публиковали кадры, на которых было зафиксировано не менее 22 солдат на одной из дорог Курской области или же, по данным некоторых телеграм-каналов, даже 40 российских военнослужащих. Сообщалось, что после этого их повели в сторону государственной границы Украины.