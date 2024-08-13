Военный 12 августа уже разместил видео из центра Суджи. Он вспоминает, что в 20-х числах июля ходили слухи, что вот, возможно, будет такая операция, мол, будьте готовы. По словам военного, уже в начале августа, за два дня до начала операции, им пришла команда перемещаться.

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Что рассказал Bravo о начале операции на Курщине

Боец рассказал журналистам, что они не действовали на одном или двух отрезках границы, а сразу на нескольких.

Наше командование было проинформировано, что россияне не тянут сюда поддержку, а наоборот – отходят, и соответственно, наши наращивали темп наступления. Вы должны понимать, что штурмовые и десантные подразделения продвигаются максимально глубоко вперед, насколько возможно на тот момент. Закрепляются, блокируют дороги, а уже сзади подтягивается второй эшелон, который проводит зачистки и устанавливает позиции,

– объяснил наш военный.

По его словам, когда они зашли в Курскую область, то российские военные не знали, что им делать. Ведь оккупационные боеспособные подразделения воюют в Украине, а на Курщине сидели срочники, немного пограничников, и кадыровцы из "Ахмата", которые бежали.

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Боец с позывным Bravo заметил, что они контролируют Суджу и свободно передвигаются по территории всего города. По словам бойца, небольшой нюанс заключается в том, что нужно проводить полную зачистку, которая требует времени.

Военный также прокомментировал быстрое продвижение Вооруженных Сил Украины на Курщине.

Да, если быть откровенным, мы себя недооценивали. А каким образом россияне упустили этот момент – я не понимаю. И для нас было неожиданно, что "опа" – у нас получилось,

– объяснил боец.

Кстати, Владимир Зеленский вечером 12 августа подтвердил операцию ВСУ на Курщине и объяснил, что Курск был началом для Путина и станет финалом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что Украина контролирует ориентировочно 1 000 километров квадратных территории России.

Специалисты DeepState писали, что, по их данным, ВСУ контролируют 800 квадратных километров, еще на 230 – ситуация неизвестна. Аналитики призвали ждать обновлений.