Військовий 12 серпня вже розмістив відео із центру Суджі. Він пригадує, що у 20-х числах липня ходили чутки, що ось, можливо, буде така операція, мовляв, будьте готові. За словами військового, вже на початку серпня, за два дні до початку операції, їм прийшла команда переміщатись.

Дивіться також Вільно пересуваємось по всій Суджі, – розвідник Bravo про ситуацію в Курській області

Що розповів Bravo про початок операції на Курщині

Боєць розповів журналістам, що вони не діяли на одному або двох відрізках кордону, а одразу на декількох.

Наше командування було проінформоване, що росіяни не тягнуть сюди підтримку, а навпаки – відходять, і відповідно, наші нарощували темп наступу. Ви маєте розуміти, що штурмові та десантні підрозділи просуваються максимально глибоко вперед, наскільки можливо на той момент. Закріплюються, блокують дороги, а вже ззаду підтягується другий ешелон, який проводить зачистки та встановлює позиції,

– пояснив наш військовий.

За його словами, коли вони зайшли у Курську область, то російські військові не знали, що їм робити. Адже окупаційні боєздатні підрозділи воюють в Україні, а на Курщині сиділи строковики, трохи прикордонників, і кадирівці з "Ахмату", які втікали.

Дивіться також Україна розкрила плани на Курщину, ЗСУ просунулись далі: усе, що відомо про прорив на кордоні

Боєць з позивним Bravo зауважив, що вони контролюють Суджу та вільно пересуваються по території всього міста. За словами бійця, невеликий нюанс полягає в тому, що потрібно проводити повну зачистку, яка потребує часу.

Військовий також прокоментував швидке просування Збройних Сил України на Курщині.

Так, якщо бути відвертим, ми себе недооцінювали. А яким чином росіяни проґавили цей момент – я не розумію. І для нас було несподівано, що "опа" – у нас вийшло,

– пояснив боєць.

До речі, Володимир Зеленський ввечері 12 серпня підтвердив операцію ЗСУ на Курщині та пояснив, що Курськ був початком для Путіна та стане фіналом.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що Україна контролює орієнтовно 1 000 кілометрів квадратних території Росії.

Фахівці DeepState писали, що, за їхніми даними, ЗСУ контролюють 800 квадратних кілометрів, ще на 230 – ситуація невідома. Аналітики закликали чекати оновлень.