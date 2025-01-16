Байден выступил с прощальной речью в Белом доме: что говорил об Украине

Действующий президент США выступил с прощальной речью в Овальном кабинете. В обращении к нации 15 января Джо Байден, в частности, упомянул об Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Кстати, инаугурация Трампа состоится уже в понедельник, 20 января.

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Прощальная речь Байдена 15 января

В прощальном обращении к нации Джозеф Байден размышлял о своем наследии и достижениях администрации. Выразил надежду, что они продлятся долгие годы.

Понадобится время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посажены, и они будут расти, и они будут цвести в течение следующих десятилетий,

– заявил американский лидер.

Также перечислил некоторые из достижений своего президентства. В частности, снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецепту, для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.

Кроме того, говорил о внешнеполитических достижениях. Вспомнил о нашем государстве.

На международном уровне мы укрепили НАТО. Украина остается свободной. И мы опередили Китай в конкуренции,

– заявил Байден.

Также действующий президент отметил, что обеспечена мирная передача власти. Байден пожелал успехов администрации Трампа. В то же время подчеркнул, США должны изменить конституцию, чтобы ни один президент не мог избежать ответственности за совершенные во время срока преступления.

Кроме того, заявил, что план соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников был разработан и согласован командой его администрации.

Среди прочего, Байден также говорил о:

росте олигархии в США. Выразил обеспокоенность, заявив об опасной концентрации власти в руках очень небольшого количества сверхбогатых людей;

технологическом промышленном комплексе. Указал на социальные сети. Отметил, что обеспокоен потенциальным ростом технологического индустриального комплекса, который, по его мнению, может представлять реальную опасность для страны;

предупредил о "глубоких возможностях и рисках", связанных с искусственным интеллектом. Подчеркнул, именно США, как страна свободы, а не Китай, должны лидировать в глобальном развитии ИИ.

Свое прощальное обращение Байден закончил призывом к американцам продолжать воплощать его "оптимистическое видение" развития страны.

Журналисты подытожили, что лидер демократов, находившийся в должности один срок, использовал 19-минутную речь, чтобы представить свое четырехлетнее президентство на собственных условиях и призвать к политическому бренду, который, по его мнению, стремительно исчезает.