Прощание с "Джусом": когда пройдут похороны легендарного пилота
Источник:Мелания Подоляк
Известный летчик "Джус" погиб в авиакатастрофе Житомирской области. Прощание с капитаном 40 бригады тактической авиации состоится 29 августа.
Во время авиакатастрофы в Житомирской области Украина потеряла знаменитого пилота. Андрея Пильщикова, "Джуса" в последний путь проведут уже завтра, во вторник, 29 августа.
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Похороны пройдут в 11:00
Проститься с пилотом можно в 11:00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5.
Посетить прощание могут все, кто хочет поклониться легендарному летчику и поддержать его маму и близких.
"Джус" сделал очень многое, чтобы защитить украинское небо от российских оккупантов. Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – оставил щемящее сообщение о герое. В нем есть слова: "почивай, ты и так много сделал для нас".
Украинцы уже начали чтить память "Джуса". Он был одним из тех, кто защищал небо над Киевом. К муралу "Призрак Киева" в украинской столице уже несколько дней назад начали приносить цветы и записки на разных языках.
"Джус" приложил немало усилий, чтобы Украина получила столь необходимые нам истребители F-16. Герой мечтал увидеть их на украинском небе. Он еще успел узнать, что миссия выполнена. Украина получит F-16.
Герой "Джус" – навсегда останется в истории Украины. Он был одним из тех, кто оградил небо над украинской столицей в первые дни полномасштабного вторжения России в феврале и марте 2022 года.
Гибель "Джуса": последние новости
- Государственное бюро расследований озвучило версии следствия по столкновению в Житомирской области двух учебно-боевых самолетов L-39. Следует заметить, что в результате трагедии погибли три пилота.
- ГБР обещает провести тщательную проверку, чтобы установить причины трагедии, работы уже начались. Особое внимание будет уделяться изучению технических состояний самолетов на момент крушения, соблюдению правил подготовки к полетам. Специалисты проведут тщательную проверку чёрных ящиков.
- Следствие рассматривает несколько версий аварии: техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение при организации полетов.