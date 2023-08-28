Прощание с "Джусом": когда пройдут похороны легендарного пилота

Известный летчик "Джус" погиб в авиакатастрофе Житомирской области. Прощание с капитаном 40 бригады тактической авиации состоится 29 августа.

Во время авиакатастрофы в Житомирской области Украина потеряла знаменитого пилота. Андрея Пильщикова, "Джуса" в последний путь проведут уже завтра, во вторник, 29 августа.

Смотрите также Тот, кто ворует миллиарды․ Как зампред Госдумы сражается с российскими элитами ради денег

Похороны пройдут в 11:00

Проститься с пилотом можно в 11:00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5.

Посетить прощание могут все, кто хочет поклониться легендарному летчику и поддержать его маму и близких.

"Джус" сделал очень многое, чтобы защитить украинское небо от российских оккупантов. Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – оставил щемящее сообщение о герое. В нем есть слова: "почивай, ты и так много сделал для нас".

Украинцы уже начали чтить память "Джуса". Он был одним из тех, кто защищал небо над Киевом. К муралу "Призрак Киева" в украинской столице уже несколько дней назад начали приносить цветы и записки на разных языках.

"Джус" приложил немало усилий, чтобы Украина получила столь необходимые нам истребители F-16. Герой мечтал увидеть их на украинском небе. Он еще успел узнать, что миссия выполнена. Украина получит F-16.

Герой "Джус" – навсегда останется в истории Украины. Он был одним из тех, кто оградил небо над украинской столицей в первые дни полномасштабного вторжения России в феврале и марте 2022 года.

Гибель "Джуса": последние новости