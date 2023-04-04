В Черкасской области попрощались с погибшим военнослужащим в день его рождения
4 апреля 2023, 14:25Читати новину українською
Источник:Шполянский городской совет
В Черкасской области простились с погибшим военнослужащим Александром Тараном. Его похоронили 2 апреля – в день его рождения.
Александр Таран проживал в деревне Терешки. Туда его семья переехала в 2001 году.
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Что известно о военном
Он учился в местной школе и в Васильковском колледже. В 2018 году Александр был участником АТО.
25 февраля 2022 года Александр снова вернулся на фронт.
Военный получил тяжелое ранение и проходил лечение. Но, к сожалению, не смог поправиться и умер 30 марта 2023 года.
Александру было всего 27 лет.
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