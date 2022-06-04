"Просил как людей – хочу танк": пограничники весело подожгли вражеский танк

Украинские пограничники продолжают защищать нашу землю от россиян. Несколько защитников рубежа смогли слаженно нанести оккупантам урон.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе. Они опубликовали видео, на котором огонь охватил технику кафиров.

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"Просил как людей – хочу танк. Наша работа! Горит! Горит!", – выкрикивает создатель видео.

Как охранники границы сожгли танк: смотрите видео

Можно смотреть вечно

В Госпогранслужбе отметили, что технику ликвидировали пограничники с позывными "Рубеж", "Мускат", "Джонни" и "Роза".

Ну, вы знаете, на что можно смотреть вечно. Ребята продолжают уничтожать вражескую технику. Вплоть до нашей Великой Победы!,

– написали в ведомстве.

Охрана Севера

Российские убийцы постоянно атакуют позиции охранников рубежей на Севере. Недавний обстрел произошел после обеда 4 июня в Сумской области. Пограничники сообщили, что самолет врагов залетел на территорию Украины из российского села Николаевка. Он выпустил 6 ракет.

За 3 часа захватчики с помощью беспилотника сбросили в Великописаревском районе 2 взрывных устройства. Кроме этого, есть информация, что по Шосткинскому району ударили 8 минами, а по Новгород-Северскому району Черниговской области – 19.

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Остатки техники

На украинских территориях продолжают находить технику россиян. В частности, на Киевском море был вертолет кафиров . Его уничтожили в первый день полномасштабной войны. Доставали остатки вертолета украинские полицейские.

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