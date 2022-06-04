Про це розповіли у Державній прикордонній службі України. Вони опублікували відео, на якому вогонь охопив техніку окупантів.
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"Просив як людей – хочу танк. Наша робота! Горить! Горить!", – вигукує творець відео.
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Можна дивитися вічно
У Держприкордонслужбі зазначили, що техніку ліквідували прикордонники із позивними "Рубіж", "Мускат", "Джоні" та "Троянда".
Ну, ви ж знаєте, на що можна дивитися вічно. Хлопці продовжують нищити ворожу техніку. Аж до нашої Великої Перемоги!,
– написали у відомстві.
Охорона Півночі
Російські вбивці постійно атакують позиції охоронців рубежів, що на Півночі. Нещодавній обстріл трапився по обіді 4 червня на Сумщині. Прикордонники повідомили, що літак ворогів залетів на територію України з російського села Миколаївка. Він випустив 6 ракет.
За 3 години загарбники з допомогою безпілотника скинули у Великописарівському районі 2 вибухові пристрої. Крім цього, є інформація, що по Шосткинському району вдарили 8 мінами, а по Новгород-Сіверському району Чернігівської області – 19.
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Залишки техніки
На українських територіях продовжують знаходити техніку росіян. Зокрема, на Київському морі був гелікоптер окупантів. Його знищили у перший день повномасштабної війни. Діставали залишки гелікоптера українські поліцейські.
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Втрати ворогів: останні новини
- Воїни з Королівської бригади знищили ворожу бойову машину десанту та екіпаж ворожої машини. Мертвими росіянами виявились бойовики з 31 окремої десантно-штурмової бригади. Саме ці окупанти вчиняли геноцид українців на Київщині.
- Російський розвідувальний безпілотник "Форпост" над Чорним морем знищили українські військові з повітряного командування "Південь".
- На Запоріжжі росіяни втратили спостережний пункт і 2 склади. Крім цього, ліквідували вантажний автомобіль з боєкомплектом у Пологах.