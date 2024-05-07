Шпионский скандал в Польше: в зале для выездного заседания правительства обнаружили прослушку
Источник:RMF24
Заседание правительства должно было проходить 7 мая на выезде в польском городе Катовице. Впрочем, в помещении, где планировали заседать польские министры, обнаружили устройства, похожие на средства для прослушивания.
Об обнаруженной службой защиты государства и Агентством внутренней безопасности находке сообщил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский. По его словам, устройства, которые могли использоваться для прослушивания в зале в Катовице, где должно было проходить правительственное заседание, демонтировали польские спецслужбы. Также он добавил, что соответствующие службы осуществляют дальнейшие действия по этому поводу.
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Что хотели услышать через устройства
Представитель командующего Службы защиты государства Богуслав Пьорковский сообщил в комментарии, что устройства обнаружили во время рутинной проверки перед встречей, как того требуют протоколы безопасности. После того сообщили Агентство внутренней безопасности и их специалисты включились в выяснение обстоятельств. Какие именно устройства обнаружили Пьорковский не стал детализировать.
Позже выяснилось, что устройство использовалось для связи между удаленными комнатами и было установлено бывшим офисным работником на пенсии. Относительно его возможного происхождения спецслужбы пока молчат.
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск отправился в Катовице с рядом министров и планировал провести заседание правительства в этом месте. Это связали с тем, что многие члены правительства участвуют в Европейском экономическом конгрессе, проходящем в Катовице. Среди гостей конгресса также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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