"Прослушка" у Залужного: экс-сотрудник СБУ объяснил, как происходят подобные операции

В кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Его нашли во время подготовки одного из помещений к работе Главнокомандующего ВСУ.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак допустил 24 Каналу, как такое могло произойти. По его убеждению, установка "прослушки" могла производиться несколько ночей подряд и работу выполняла группа людей.

Важно Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году, – Die Welt

Как могли установить устройство

Ступак подчеркнул, что могли установить и микрофон, и видеокамеру – это оба средства для прослушивания. СБУ говорит, что устройство находилось в неактивном состоянии и не в основном кабинете. Предположим, установщик хотел переместить Валерия Залужного из основного кабинета в запасной, что очень легко сделать. Если смогли поставить "прослушку" в кабинете, значит есть влияние на события вокруг определенного человека.

Можно либо затопить кабинет, то есть подстроить прорыв трубы, либо он может загореться, что угодно может произойти и человек будет вынужден переместиться на время устранения этого потопа, поджога или пожара в резервный кабинет. В конце концов, что этим людям и нужно было. Это уже не сложно,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Понимаем, что помещение вряд ли известно широкой общественности. Может быть запасной кабинет и на большом расстоянии от основного. Вероятно, туда проникли ночью и устанавливали "прослушку" несколько ночей подряд. Такие случаи вряд ли происходят без ведома определенной смены охраны. Злоумышленники могли подкупить и шантажировать сторожей, чтобы они дали ключи или их дубликаты.

"Это не просто, как в кино подбросить устройство под стол или на скотч. Это серьезные меры: вмонтировать, чтобы было питание, чтобы была передача сигнала. А в это время охрана смотрит футбол и не обращает внимания на то, что происходит в этом помещении. Это же может даже 2 – 5 часов длиться", – подчеркнул Ступак.

Как может происходить расследование

По предварительной информации, проверку на полиграфе проходят все работники помещения, где обнаружили считывающее устройство. Детектор лжи имеет совещательную функцию, может натолкнуть на подозрительное поведение человека и его сомнительные ответы на вопросы. Впрочем, полиграф не является доказательством в уголовном производстве или во время судебного разбирательства. Однако дополнительные данные могут показаться следователям.

Кроме того, собираются отпечатки пальцев с "прослушки". Затем специалисты анализируют, как было изготовлено изделие:

фабрично – британскими, российскими или пакистанскими спецслужбами;

собрано в гараже из подручных средств.

Появляются новые векторы или совсем другие версии расследования этого дела. Затем следователи начинают отрабатывать людей, которые раньше попадали в поле зрения и были причастны к изготовлению или реализации этих средств.

Начинают их опрашивать: "А не работали ли вы с такими средствами?", "А обращались ли к вам с просьбой изготовить что-нибудь под эгидой "ревнивый муж хочет проверить жену"?". То есть, просили выработать устройство под такой легендой, но на самом деле для преступных намерений. Это широкий круг вопросов, следствие которых может занять даже полгода.

У кого еще нашли "прослушку"

Журналист Юрий Бутусов написал, что микрофон также нашли у помощника Залужного Константина Бушуева, который едва ли не самодельного производства.

Два варианта: либо работали любители и самостоятельно изготовили, либо работали профессионалы и для того, чтобы запутать следы, они придумали такую историю "давайте мы сами соберем из подручных материалов и следователи сочтут, что работали любители",

– подчеркнул Иван Ступак.

Кроме того, на средстве не обнаружено канала связи для передачи информации. Устройство для считывания было установлено, а другое оборудование не вмонтировано.

Устройство для считывания размещается в кабинете, а другое оборудование должно быть в 200 – 300 метрах, чтобы передавать этот сигнал и записывать услышанную информацию. В заключение, злоумышленники не полностью выполнили работу.

Кто мог выполнить задание

Ступак предположил, что российские спецслужбы могли поручить изготовление "прослушки" сидящим в Украине коллаборантам, ожидающим сигнала от Кремля. Человек изготовил устройство из подручных материалов, затем передал третьим лицам и они уже занимались установкой.

Это была 100% группа людей – двое и более, которые работали ночью, потому что днем не поставишь. И здесь возникает вопрос, проверялось ли данное помещение раньше на наличие таких устройств. Если проверялось и не было найдено, то это очень свежий монтаж, буквально в неделе измеряется. Или если новое помещение, то откуда информация, что здесь будет сидеть Залужный,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Кому это может быть выгодно

Иван Ступак отметил, что у Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного много врагов. Об этом свидетельствуют постоянные травли и расколы в западных СМИ и нардепы, такие, как например Марьяна Безуглая, пишущая много провокаций.

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обвинила Залужного в "отсутствии плана на год".

В конце концов, российским спецслужбам также интересно было бы услышать что-то горячее, компрометирующее или информацию на опережение. Например, узнать, где Украина накапливает войска, чтобы потом нанести ракетный удар; где готовится наступление либо отступление.

Такая актуальная и своевременная информация может стоить миллион долларов. Думаю, россияне не пожалеют на нее денег. Дождемся следствия, ведь трудно предполагать, кто это был,

– заметил Ступак.

Валерий Залужный: последние новости