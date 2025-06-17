"Проснулась, не понимая – жива или нет": как киевляне пережили ужасную атаку на город

Ночью и утром 17 июня россияне массированно атаковали Киев дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Вследствие вражеских ударов, в столице есть значительные повреждения жилых зданий. В частности в Соломенском районе был разрушен целый подъезд многоэтажки.

Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала с места трагедии, какие ужасные последствия повлекла атака россиян на Киев. Ранее сообщалось, что из-за ударов в столице по предварительным данным погибло 15 человек.

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Выбегали из квартир, в чем были

Сейчас к разрушенному дому в Соломенском районе приходят знакомые и друзья людей, которые находились здесь в момент взрыва. Они ищут своих родных и близких.

Также появилась новая информация о том, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего. Сейчас на месте попадания продолжается спасательная операция. На месте находятся скорая помощь, полиция.

Жители этого дома поделились тем, что они пережили в эту страшную ночь. В частности, женщина, которая находилась в квартире вместе со своим сыном, а также собакой рассказала, что сначала они услышали взрывы от прилетов или от сбитых "Шахедов. А потом – как попадают ракеты.

Проснулась, не понимая – жива или нет. Мы были в квартире в момент прилета – я, сын и собака. Чудом остались живыми. Выходили из подъезда, когда дверь уже заблокировали. Хорошо, что приехали спасатели с волонтерами и хоть как-то ее открыли,

– рассказала она.

Один из пострадавших – мужчина, живущий в соседнем с разрушенным подъезде, получил ранения, потому что стоял у окна в момент попадания.

Прилетело, когда стоял возле окна. Услышал свист, удар – и все. Меня отбросило и ударило окном. Я был с матерью, она находилась в другой комнате, где были открыты окна, поэтому на нее просто упало целое окно. Меня отвезли в Александровскую больницу, где наложили швы на надбровье и на нос,

– сказал раненый мужчина.

Жители разрушенного дома во время попадания выбежали из своих квартир, в чем были. Сейчас они не могут попасть в свои дома, чтобы забрать вещи, документы.

В домах в радиусе не менее 100 метров выбиты стекла, окна. Людям предоставляют, в частности, пленку, чтобы они могли закрыть окна самостоятельно. Также работают коммунальщики.

Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен день траура. К сожалению, из-за атаки россиян в столице, по обновленной информации КГГА, 114 пострадавших. Также 68 человек остается в больницах, из них двое детей. Кроме того, люди еще могут находиться под завалами.

Отметим, что по информации главы МВД Украины Игоря Клименко, многоэтажку в Киеве разрушила крылатая ракета, которая попала в дом на уровне 4 этажа. По его словам, взрыв был такой силы, что сложилась вся конструкция подъезда.