Просто так не отступятся, – Жданов сказал, при каких условиях россияне могут взорвать ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной и тревожной. Угроза ее повреждения со стороны российских оккупантов остается достаточно высокой.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что вероятнее всего враг будет пытаться вывести из строя ЗАЭС. Хотя исключать другие сценарии тоже нельзя. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Это будет сигнал

Жданов заметил, что россияне могут совершить и подрыв нескольких контейнеров с отработанным топливом для того, чтобы создать эффект "грязной ядерной бомбы".

Однако, по его мнению, мы узнаем, когда это может произойти. Как только россияне выведут войска с территории Запорожской АЭС, это будет сигналом, что, вероятнее всего, они совершат террористический акт на ЗАЭС.

"Пока фронт не рухнул, украинские войска не стали подходить ближе к Энергодару и у россиян не будет угрозы окружения, они не отступятся", – отметил военный эксперт.

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Будет эффект "грязной ядерной бомбы"

Если же предположить, что оккупанты отважатся на совершение подрыва ЗАЭС, то, как предположил Жданов, площадь загрязнения радиацией будет невелика.

Ведь эффект "грязной ядерной бомбы" не тот, как от ядерного взрыва. И реакторы на станции в таком состоянии, что не произойдет даже тепловой взрыв – не говоря уже о ядерном – как было на Чернобыльской АЭС.

Зона загрязнения будет небольшой. По оценкам некоторых специалистов – радиусом до 20 километров. И радиусом до 50 км потом может быть зона отчуждения. Но из-за того, что это не ядерный взрыв, вся эта территория будет подлежать рекультивации и дезактивации,

– отметил Олег Жданов.

Это означает, что можно будет убрать на этой территории последствия неконтролируемого выброса веществ и дальше продолжать хозяйственную и другую деятельность.

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Что происходит на Запорожской АЭС

На крыше IV энергоблока ЗАЭС 5 июля со спутников были зафиксированы неизвестные объекты. На спутниковых снимках за последние полтора года этих объектов не было.

Ранее, 4 июля, в ВСУ сообщали, что были замечены предметы на наружной кровле III и IV энергоблоков станции. Их идентифицировали как взрывчатку. Военные отметили, что их подрыв не может повредить энергоблокам. Однако может создать эффект обстрелов со стороны Украины.

Также по информации издания Sky News, Россия за последние дни вывела часть своих войск с территории ЗАЭС. Также после сообщения о возможности совершения оккупантами теракта на ЗАЭС под чужим флагом, из окрестных населенных пунктов местные жители начали выезжать.