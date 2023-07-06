Військовий експерт Олег Жданов припустив, що найімовірніше ворог буде намагатися вивести з ладу ЗАЕС. Хоча виключати інші сценарії теж не можна. Про це він розповів 24 Каналу.

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Це буде сигнал

Жданов зауважив, що росіяни можуть вчинити й підрив декількох контейнерів з відпрацьованим паливом для того, щоб створити ефект "брудної ядерної бомби".

Проте, на його думку, ми дізнаємось, коли це може відбутися. Як тільки росіяни виведуть війська з території Запорізької АЕС, це буде сигналом, що найімовірніше вони здійснять терористичний акт на ЗАЕС.

"Поки фронт не обвалився, українські війська не стали підходити ближче до Енергодара та у росіян не буде загрози оточення, вони не відступляться", – зазначив військовий експерт.

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Буде ефект "брудної ядерної бомби"

Якщо ж припустити, що окупанти зважаться на вчинення підриву ЗАЕС, то, як припустив Жданов, площа забруднення радіацією буде невелика.

Адже ефект "брудної ядерної бомби" не той, як від ядерного вибуху. І реактори на станції у такому стані, що не відбудеться навіть теплового вибуху – не говорячи вже про ядерний – як було на Чорнобильській АЕС.

Зона забруднення буде невеликою. За оцінками деяких фахівців – радіусом до 20 кілометрів. І радіусом до 50 кілометрів потім може бути зона відчуження. Але через те, що це не ядерний вибух, вся ця територія буде підлягати рекультивації та дезактивації,

– відзначив Олег Жданов.

Це означає, що можна буде прибрати на цій території наслідки неконтрольованого викиду речовин та далі продовжувати там господарську та іншу діяльність.

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