Пространство для игры Путина, – Климкин сказал, сдвинулись ли с места переговоры по Донбассу

Владимир Путин не заинтересован в уступках. Он не хочет искать компромиссы в частности по Донбассу.

В 2021 году сдвигов в переговорах по ситуации на востоке Украины не произошло. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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Путь – гибридное выполнение договоренностей

По его словам, глава Кремля построил сильную позицию, создав энергетический кризис в Европе.

Это для нас Донбасс – Украина. Для него – это пространство, которым он играется,

– подчеркнул Климкин.

Он пояснил, что Запад захочет идти по пути гибридного выполнения каких-то договоренностей, например, минских. Ведь это – один из крючков, на котором эффективно можно держать Путина.

Относительно этого подвязаны санкции, с которыми сейчас очень трудно. Потому что даже на фоне взыскания вооружения к нашим границам, Европейский Союз с трудом соглашается на введение соответствующих ограничений.

Мы важны для Запада, – Климкин

Экс-министр пояснил, что Джо Байден и его администрация стали частью процесса торговли вокруг европейской безопасности и Украины, но не по Донбассу.

В то же время не говорится о том, что Украину кто-то "будет сдавать". "Мы важны Западу, мы важны американцам", – заметил Климкин.

Переговоры по Донбассу: главное

Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным по Донбассу.

На Банковой готовы к любому разговору с главой Кремля. Мол, самое главное, чтобы были практические результаты.

В России тем временем заявляют, что переговоры в тупике, а Киев якобы не выполняет минские договоренности. В российском Министерстве иностранных дел уверены, что наше государство надо "заставить" выполнять договоренности.

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