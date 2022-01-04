Пространство для игры Путина, – Климкин сказал, сдвинулись ли с места переговоры по Донбассу
Источник:24 канал
Владимир Путин не заинтересован в уступках. Он не хочет искать компромиссы в частности по Донбассу.
В 2021 году сдвигов в переговорах по ситуации на востоке Украины не произошло. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.
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Путь – гибридное выполнение договоренностей
По его словам, глава Кремля построил сильную позицию, создав энергетический кризис в Европе.
Это для нас Донбасс – Украина. Для него – это пространство, которым он играется,
– подчеркнул Климкин.
Он пояснил, что Запад захочет идти по пути гибридного выполнения каких-то договоренностей, например, минских. Ведь это – один из крючков, на котором эффективно можно держать Путина.
Относительно этого подвязаны санкции, с которыми сейчас очень трудно. Потому что даже на фоне взыскания вооружения к нашим границам, Европейский Союз с трудом соглашается на введение соответствующих ограничений.
Мы важны для Запада, – Климкин
Экс-министр пояснил, что Джо Байден и его администрация стали частью процесса торговли вокруг европейской безопасности и Украины, но не по Донбассу.
В то же время не говорится о том, что Украину кто-то "будет сдавать". "Мы важны Западу, мы важны американцам", – заметил Климкин.
Переговоры по Донбассу: главное
- Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным по Донбассу.
- На Банковой готовы к любому разговору с главой Кремля. Мол, самое главное, чтобы были практические результаты.
- В России тем временем заявляют, что переговоры в тупике, а Киев якобы не выполняет минские договоренности. В российском Министерстве иностранных дел уверены, что наше государство надо "заставить" выполнять договоренности.
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