Не хочу лезть в грязную политику, – Протасевич заплакал в интервью на белорусском ТВ

На белорусском телевидении вышло противоречивое, более 4-часовое интервью Романа Протасевича. В конце видео Протасевич заплакал и сказал, что больше не хочет "лезть ни в какие разборки".

Протасевич сказал, что больше не хочет лезть в политику. Он с дрожью в голосе сказал, что хочет иметь семью и надеется со всем справиться.

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Протасевич заплакал в интервью

Содержащийся в СИЗО в течение почти двух недель Протасевич появился на телевидении с якобы "покаянием". Он сказал, что за это время обдумал многие вещи и о многом сожалеет.

Я переосмыслил для себя очень много вещей. Не хочу больше ни в политику лезть, ни в какие-то грязные разборки. Я просто хочу надеяться, что смогу справиться и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то ... Извините …

– дальше Протасевич прослезился.

То, как Протасевич плакал, белорусские пропагандисты показывали разными планами более 30 секунд. Его интервьюер тем временем невозмутимо сидел.

Что еще сказал Роман Протасевич пропагандистам

Тезисы, которые высказал на белорусском ТВ, Роман Протасевич, вполне могут свидетельствовать о принуждении со стороны силовиков и давлении.

Протасевич признался, что призывал к протестам в Беларуси. Даже заявил, что был одним из первых, кто их распространял.

Самопровозглашенного президента Лукашенко он охарактеризовал как "человека со стальными яйцами".

Журналист отметил, что NEXTA был главным координационным чатом уличных акций. Публично он назвал фамилии всех причастных.

Крах экономики Беларуси и голодные бунты людей он назвал главной целью протестов.