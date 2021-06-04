Не хочу лезть в грязную политику, – Протасевич заплакал в интервью на белорусском ТВ

На белорусском телевидении вышло противоречивое, более 4-часовое интервью Романа Протасевича. В конце видео Протасевич заплакал и сказал, что больше не хочет "лезть ни в какие разборки".
Протасевич сказал, что больше не хочет лезть в политику. Он с дрожью в голосе сказал, что хочет иметь семью и надеется со всем справиться.
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Протасевич заплакал в интервью
Содержащийся в СИЗО в течение почти двух недель Протасевич появился на телевидении с якобы "покаянием". Он сказал, что за это время обдумал многие вещи и о многом сожалеет.
Я переосмыслил для себя очень много вещей. Не хочу больше ни в политику лезть, ни в какие-то грязные разборки. Я просто хочу надеяться, что смогу справиться и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то ... Извините …
– дальше Протасевич прослезился.
То, как Протасевич плакал, белорусские пропагандисты показывали разными планами более 30 секунд. Его интервьюер тем временем невозмутимо сидел.Важно! Белорусские правозащитники из центра "Вясна" заявляют, что интервью с Протасевичем записали под давлением. Вероятно, психологическом. Эксперты отмечают, что на лице журналиста заметна припухлость, а голос дрожит.
Что еще сказал Роман Протасевич пропагандистам
- Тезисы, которые высказал на белорусском ТВ, Роман Протасевич, вполне могут свидетельствовать о принуждении со стороны силовиков и давлении.
- Протасевич признался, что призывал к протестам в Беларуси. Даже заявил, что был одним из первых, кто их распространял.
- Самопровозглашенного президента Лукашенко он охарактеризовал как "человека со стальными яйцами".
- Журналист отметил, что NEXTA был главным координационным чатом уличных акций. Публично он назвал фамилии всех причастных.
- Крах экономики Беларуси и голодные бунты людей он назвал главной целью протестов.