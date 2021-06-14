Протасевича неожиданно привели на брифинг белорусских силовиков: видео

Задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича внезапно привели на брифинг белорусских властей о посадке самолета Ryanair. Он принял участие в мероприятии силовиков.
В пресс-конференции должен был принять участие Департамент по авиации Министерства транспорта, Следственного комитета, Минобороны, а также представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры".
Кстати Дорога каждая минута: родители Протасевича просят помощи у Меркель
За несколько минут до начала привели Протасевича
Однако за считанные минуты до начала занесли табличку с именем Романа Протасевича. Объяснили якобы в последний момент, "он захотел поучаствовать" и руководство Беларуси нашло такую возможность.
Задержанный активист был без наручников. Протасевич назвал шуткой информацию телеграмм-каналов о том, что его избивал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно...Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб,
– сказал журналист.
Что утверждали силовики на пресс-конференции
- Департамент По авиации обнародовал запись переговоров диспетчеров аэропортов Минска и Вильнюса.
- Белорусская сторона просила частоту для связи с представителями Ryanair, а диспетчер из Минска сообщил литовскому коллеге об угрозе взрыва.
- Командующий Военно-воздушных сил Беларуси Игорь Голуб настаивал, будто никакого перехвата рейса Ryanair не было.
Принудительная посадка самолета в Беларуси: коротко
- В Беларуси 23 мая принудительно посадили самолет Ryanair в Минске.
- На борту находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их сразу задержали спецслужбы.
- Мир резко отреагировал на такие события. США и Европа начали работать над новыми санкциями. Кроме того, ряд стран и ЕС приостановили авиасообщение с Беларусью.