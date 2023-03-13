Путинский режим в Грузии потерпел очередное поражение, – российский оппозиционер

Грузинский парламент отозвал скандальный закон об "иноагентах" после массовых протестов народа. Эти события прошли против воли Владимира Путина и его очень неприятно поразил результат.

Об этом в эфире 24 Канала отметил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что в протестах участвовала преимущественно молодежь, потому что именно она не хочет, чтобы Грузия напоминала Россию.

Смотрите также Грузия обвинила Украину в подготовке госпереворота: в МИДе прокомментировали

Грузия против тоталитарной империи

По словам Геннадия Гудкова, в грузинском парламенте было два закона – американский и российский "в чистом виде". Сползание в тоталитарную империю напугало народ и заставило выйти на протест.

"То, что произошло – против воли Путина. И не принесло ему нужный результат. Путинский режим в Грузии потерпел очередное поражение", – подчеркнул Гудков.

Геннадий Гудков о приезде Путина в Крым: смотреть видео

В Грузии неоднозначные власти

Закон – один из поводов, подчеркнул оппозиционер. Он выделил прежде всего "теневую политику" в стране, имея в виду пророссийского олигарха и экс-премьер-министра Бидзина Иванишвили.

Мы все знаем, что у Иванишвили были серьезные финансовые и не только договоренности с Путиным еще с 2012 года. Иванишвили не может быть свободен от этих договоренностей и вынужден их выполнять. Потому возникла двоякая ситуация. Грузинский народ это почувствовал,

– сказал Гудков.

Он подчеркнул, что уже и Европейский Союз прямо предлагает Грузии определиться с кем они: "с цивилизованной Европой или шатаются между двумя стульями".

"Я думаю, что вот это состояние неопределенности напугало, возмутило среднее и молодое поколение Грузии. Они вышли на улицу. Они не хотят, чтобы Грузия напоминала Россию и катилась в сторону их режима", – резюмировал Геннадий Гудков.

Протесты в Грузии: реакции