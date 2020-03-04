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      Протесты не подействовали: экс-главаря "ДНР" официально назначили руководить городом в России

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      Дмитрий Трапезников, которому в 2018 году удалось недолго порулить "ДНР", официально стал главой администрации столицы российского региона Калмыкия – Элисты. Митинги местных жителей против этого назначения проигнорировали и забыли.

      Трапезникова депутаты горсовета избрали открытым голосованием большинством голосов. Причем выбирали они среди четырех претендентов, каждый из которых представил план развития города. Об этом говорится на сайте  Элистинского городского собрания.

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      Каким чудом план Трапезникова оказался лучшим – не понятно. С другой стороны, человека с таким политическим опытом не могли не избрать: он ведь около недели руководил целой "республикой".

      Коротко о "карьере" Трапезникова

      • С 2014 года, со времени оккупации, занимал разные "должности в администрации ДНР". Особо ничем не выделялся.
      • И вдруг 31 августа 2018 в ресторане убивают главаря боевиков Захарченко.
      • Другие главари собрались экстренно, подумали, и решили, что лучшим кандидатом на замену будет Трапезников.
      • И действительно, мужчине удалось удержать власть. Правда, всего на несколько дней.
      • А потом он бежал в Россию, потому что боялся, что в междоусобицах боевиков последует примеру Захарченко. 

      И кто бы мог подумать, что именно в России "управленческий талант" Трапезникова так расцветет, что его назначат председателем столицы региона?

      "Террористам здесь не место": о назначении Трапезникова мэром Элисты на фоне протестов

      В конце концов, даже там политическая карьера бывшего главаря боевиков не сложилась сразу удачно.

      Один из участников протестов тогда сказал знаковую фразу: "Элиста не свалка. Террористам здесь не место".

      Но, к сожалению, протесты стихли, а российские власти упрямы в своих решениях: не прошло и трех месяцев, как Трапезников таки возглавил Элисту.

      Для понимания: смотрите расположение Элисты на карте

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      3 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Донецка
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