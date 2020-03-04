Протесты не подействовали: экс-главаря "ДНР" официально назначили руководить городом в России
Дмитрий Трапезников, которому в 2018 году удалось недолго порулить "ДНР", официально стал главой администрации столицы российского региона Калмыкия – Элисты. Митинги местных жителей против этого назначения проигнорировали и забыли.
Трапезникова депутаты горсовета избрали открытым голосованием большинством голосов. Причем выбирали они среди четырех претендентов, каждый из которых представил план развития города. Об этом говорится на сайте Элистинского городского собрания.
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Каким чудом план Трапезникова оказался лучшим – не понятно. С другой стороны, человека с таким политическим опытом не могли не избрать: он ведь около недели руководил целой "республикой".
Коротко о "карьере" Трапезникова
- С 2014 года, со времени оккупации, занимал разные "должности в администрации ДНР". Особо ничем не выделялся.
- И вдруг 31 августа 2018 в ресторане убивают главаря боевиков Захарченко.
- Другие главари собрались экстренно, подумали, и решили, что лучшим кандидатом на замену будет Трапезников.
- И действительно, мужчине удалось удержать власть. Правда, всего на несколько дней.
- А потом он бежал в Россию, потому что боялся, что в междоусобицах боевиков последует примеру Захарченко.
И кто бы мог подумать, что именно в России "управленческий талант" Трапезникова так расцветет, что его назначат председателем столицы региона?
"Террористам здесь не место": о назначении Трапезникова мэром Элисты на фоне протестов
В конце концов, даже там политическая карьера бывшего главаря боевиков не сложилась сразу удачно.
- Сначала его назначили исполняющим обязанности руководителя Элисты (там такая система, что в городе запретили прямые выборы мэра, а выбирают его депутаты горсовета).
- Эта новость очень возмутила местных жителей, что не удивительно. В соцсетях появились призывы выйти на протест.
- В ноябре люди организовали массовые митинги против назначения Трапезникова. Митингующие требовали выгнать этого человека с должности и вернуть прямые выборы мэра.
Один из участников протестов тогда сказал знаковую фразу: "Элиста не свалка. Террористам здесь не место".
Но, к сожалению, протесты стихли, а российские власти упрямы в своих решениях: не прошло и трех месяцев, как Трапезников таки возглавил Элисту.
Для понимания: смотрите расположение Элисты на карте
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