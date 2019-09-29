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      Ексватажок бойовиків на Донбасі став мером у Росії: люди збираються виходити на протести

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      Трапезніков – колишній ватажок проросійських бойовиків
      Трапезніков – колишній ватажок проросійських бойовиків / inforesist.org

      Мешканці Елісти, столиці Калмикії, обурені призначенням міським головою ексватажка "ДНР" Дмитра Трапезнікова. Причому незадоволені настільки, що готові виходити на протести.

      Люди публікують у мережі відеозвернення, у яких відкрито закликають Трапезнікова негайно піти у відставку.

      Читайте також: "Алло! ООН? Нас захопили довбой*би": в окупованому Донецьку пафосно встановили таксофон

      Також активісти закликають містян на акції протесту.

      Публікації у соцмережах (скріншоти з "ВКонтакте"):

       

       

      Депутати міської ради Елісти майже одноголосно ухвалили призначити колишнього ватажка бойовиків на Донбасі Дмитра Трапезнікова главою адміністрації міста. Мовляв, він "справжній антикризовий менеджер". Про це стало відомо 27 березня.

      Хто такий Дмитро Трапезніков?Родом з Краснодара, 1982 року переїхав у Донецьк. Працював там організатором масових заходів. У 2005 році очолював фан-клуб "Шахтаря" (його звільнили через махінації). З 2010 по 2012 рік – заступник голови райради Петровського району Донецька. З 2012 року і до початку бойових дій на Донбасі очолював торговий дім "Укоопзовнішторг".

      В окупації Донбасу Трапезніков брав участь від самого початку – у 2014 році перейшов на бік бойовиків "ДНР", займаючи різні посади в окупаційній адміністрації Донецька. З грудня 2014 року працював в "адміністрації" Захарченка. У вересні 2018 року Трапезніков близько тижня займав посаду ватажка "ДНР" після вбивства Захарченка. Та боротьбу за владу програв і втік до Росії.

      Важливо: Ватажка бойовиків Пушиліна заарештували, – ЗМІ

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      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Новини Росії Протести
      Джерело: 24 канал
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