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      Протести не подіяли: ексватажка "ДНР" офіційно призначили керувати містом у Росії

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      Трапезніков у "ДНР" і Трапезніков у Елісті: різниця у кілька років / Колаж 24 каналу

      Дмитро Трапезников, якому у 2018 році вдалося недовго покерувати "ДНР", офіційно став главою адміністрації столиці російського регіону Калмикія – Елісти. Мітинги місцевих мешканців проти цього призначення проігнорували й забули.

      Трапезнікова депутати міськради обрали відкритим голосуванням більшістю голосів. Причому обирали вони серед чотирьох претендентів, кожен з яких представив план розвитку міста. Про це мовиться на сайті Елістинського міського зібрання.

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      Яким дивом план Трапезнікова виявився найкращим – не зрозуміло. З іншого боку, людину з таким політичним досвідом не могли не обрати: чоловік аж якийсь тиждень керував цілою "республікою".

      Коротко про "кар'єру" Трапезнікова

      • З 2014 року, від часу окупації, обіймав різні "посади в адміністрації ДНР". Особливо нічим не виділявся.
      • Аж раптом 31 серпня 2018 року в ресторані вбивають ватажка бойовиків Захарченка.
      • Інші ватажки зібралися екстрено, подумали, і вирішили, що кращим кандидатом на заміну буде Трапезніков.
      • І дійсно, чоловіку вдалося втримати владу. Щоправда, лише на кілька днів.
      • А потім він втік до Росії, бо боявся, що в міжусобицях бойовиків наслідує прикладу Захарченка. 

      І хто б міг подумати, що саме в Росії "управлінський талант" Трапезнікова так розцвіте, що його призначать головою столиці регіону?

      "Терористам тут не місце": про призначення Трапезнікова мером Елісти на тлі протестів

      Зрештою, навіть там політична кар'єра ексватажка бойовиків не склалася одразу вдало.

      Один з учасників протестів тоді сказав знакову фразу: "Еліста не звалище. Терористам тут не місце".

      Та, на жаль, протести стихли, а російська влада вперта у своїх рішеннях: не минуло й трьох місяців, як Трапезніков таки очолив Елісту.

      Для розуміння: дивіться розташування Елісти на карті

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      3 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Проросійські бойовики Окуповані території Новини Донецька
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