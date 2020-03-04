Протести не подіяли: ексватажка "ДНР" офіційно призначили керувати містом у Росії

Дмитро Трапезников, якому у 2018 році вдалося недовго покерувати "ДНР", офіційно став главою адміністрації столиці російського регіону Калмикія – Елісти. Мітинги місцевих мешканців проти цього призначення проігнорували й забули.

Трапезнікова депутати міськради обрали відкритим голосуванням більшістю голосів. Причому обирали вони серед чотирьох претендентів, кожен з яких представив план розвитку міста. Про це мовиться на сайті Елістинського міського зібрання.

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Яким дивом план Трапезнікова виявився найкращим – не зрозуміло. З іншого боку, людину з таким політичним досвідом не могли не обрати: чоловік аж якийсь тиждень керував цілою "республікою".

Коротко про "кар'єру" Трапезнікова

З 2014 року, від часу окупації, обіймав різні "посади в адміністрації ДНР". Особливо нічим не виділявся.

Аж раптом 31 серпня 2018 року в ресторані вбивають ватажка бойовиків Захарченка.

Інші ватажки зібралися екстрено, подумали, і вирішили, що кращим кандидатом на заміну буде Трапезніков.

І дійсно, чоловіку вдалося втримати владу. Щоправда, лише на кілька днів.

А потім він втік до Росії, бо боявся, що в міжусобицях бойовиків наслідує прикладу Захарченка.

І хто б міг подумати, що саме в Росії "управлінський талант" Трапезнікова так розцвіте, що його призначать головою столиці регіону?

"Терористам тут не місце": про призначення Трапезнікова мером Елісти на тлі протестів

Зрештою, навіть там політична кар'єра ексватажка бойовиків не склалася одразу вдало.

Спершу його призначили виконувачем обов'язків керівника Елісти (там така система, що в місті заборонили прямі вибори мера, а обирають його депутати міськради).

Ця новина дуже обурила місцевих мешканців, що й не дивно. У соцмережах з'явилися заклики вийти на протест.

У листопаді люди організували масові заходи проти призначення Трапезнікова. Мітингувальники вимагали вигнати чоловіка з посади та повернути прямі вибори мера.

Один з учасників протестів тоді сказав знакову фразу: "Еліста не звалище. Терористам тут не місце".

Та, на жаль, протести стихли, а російська влада вперта у своїх рішеннях: не минуло й трьох місяців, як Трапезніков таки очолив Елісту.

Для розуміння: дивіться розташування Елісти на карті

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