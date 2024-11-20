Теперь задвигались в Абхазии: какую комбинацию хочет разыграть Россия в отношении Грузии

В непризнанной Абхазии продолжаются митинги против заключения инвестиционного соглашения с Россией. Это не стоит рассматривать как обычный конфликт. Россия медленно тянет "свои руки" через Абхазию вплоть до Грузии.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что протесты в Абхазии – часть большей цепочки.

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Что происходит в Абхазии

Как отметил Буряченко, и Абхазия, и Южная Осетия – территория Грузии, которая оккупирована Россией. Там абсолютно пророссийская власть. И сейчас Кремль хочет провернуть свою комбинацию.

Оппозиция к действующему президенту выступает против подписания глубокого инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией. В чем здесь суть? Согласно ему полностью откроется "шлюз" Абхазии для российских инвесторов. Они фактически получат больше прав на собственность, чем жители Абхазии, и просто скупят все в регионе. Все будет под Россией. Вероятнее всего, такое же будет и с Южной Осетией,

– сказал Буряченко.

На этом фоне в Грузии переизбралась пророссийская "Грузинская мечта". И вполне может произойти ситуация, при которой Россия начнет "возвращать" оккупированные территории.

Тогда политики от действующей грузинской власти будут рассказывать, что "наша политика привела к возвращению территорий, а проевропейская – к потерям". Это усилит их электоральные позиции. Но в таком случае Грузия полностью упадет под Россию.

Если таким образом Абхазия и Южная Осетия "вернутся" в Грузию, то уже не будет шансов на прозападное движение. Там будет филиал России с российским бизнесом, где выжато все грузинское. Так Грузия полностью без войны полностью подпадет под протекторат России,

– подчеркнул Буряченко.

Напомним, оппозиция в Абхазии договорилась с "президентом" Асланом Бжанией, что он уйдет в отставку. Местный "парламент" рассмотрит его заявление, если протестующие покинут "правительственный" комплекс, в который они вошли в результате протестов.