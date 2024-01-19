Вспыхнул очень серьезный протест – Галлямов разобрал, что происходит в Башкирии

В Башкирии состоялись протесты из-за того, что местного активиста Фаиля Алсынова осудили на 4 года за "разжигание межнациональной розни". На самом деле люди устали от российской власти.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что реальная причина ареста активиста была другой. Он распространял антивоенные мнения и отделял регион от "имперского центра". Такие люди опасны для Кремля.

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Чем особые протесты в Баймаке

Как отметил Галлямов, Баймак – небольшой город в глуши, где живет менее 20 тысяч населения. Именно это – тот самый "глубинный народ", на которого опирается путинская власть. Очень важно, что на митинги вышли несколько тысяч человек. Это практически значительная часть жителей города.

Там живет лояльное население. Если оно уже вышло на улицу, то значит, их достали. Терпеть невозможно. В основе этих протестов лежит недовольство политикой федерального центра в течение последних десятилетий. Регионы устали от московской сверхцентрализации. Москва забирает себе "сливки", выкачивает ресурсы, а оставляет регионам экологические проблемы, малые зарплаты, деградированную инфраструктуру,

– сказал Галлямов.

Такое недовольство постепенно скапливается. Особенно еще и потому, что Москва годами подавляла культуру регионов. А война против Украины еще больше "подогрела" протестные настроения.

В Башкирии постоянно гонят местных на контракт. Ко всему этому добавим арест активиста, который говорил об этом. У людей постоянное чувство "тупика". Потому и пошли такие протесты,

– заметил Галлямов.

Протесты в Башкирии: коротко