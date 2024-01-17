В России назревает криминальная революция, – политолог предположил последствия
В России назревают протесты. Более того – если раньше силовики могли "играть в одни ворота", то есть силой разгонять протестующих, то сейчас другое дело.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Валентин Гладких. По его словам, сегодня российские силовики уже не так уверены в своих силах. И это тоже показательно.
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Возможность протестов в России
Неспокойно в России от "хлопков", которые часто приветствует тамошние города и столицу, в частности. А рядом с этим в стране-террористе назревают протесты.
В России происходит своеобразная криминальная революция,
– отметил Гладких.
Политолог пояснил, что вагнеровцы, освобожденные из мест лишения свободы и помилованные для войны в Украине, возвращаются в Россию и совершают там преступления. В частности, более 190 уголовных дел открыли против них в 2023 году.
Наиболее распространенные преступления – кражи, нарушения правил дорожного движения, наркотики, убийства или попытки убийства.
"С этим надо как-то справляться и правоохранители должны действовать. Но есть вопрос: способна ли модель управления, которая сейчас сформирована в России, адекватно отреагировать на вызовы и решить их. Сейчас они игнорируют проблему, но это не лучший способ взаимодействовать с действительностью", – добавил политолог.
Протесты в России: последние новости
- В Башкортостане люди устроили протест в защиту активиста Фаиля Алсынова. Его обвиняют в "разжигании межнациональной розни". Протестующие собрались возле суда. По разным данным их было от 1 тысячи до 5. В город отправили подразделения силовиков.
- Сообщалось о задержании 20 человек. Их пообещали отпустить, если протестующие начнут расходиться. Одна из местных жительниц обратилась "к бойцам Башкирии, чтобы те покинули территорию Украины и вернулись домой для защиты своей земли и народа".
- Протест в Башкирии проходит с 15 января. Массовый характер он обрел 17 января, когда суд выносил приговор Алсынову. Это большая проблема для Путина, ведь он хочет подавить любую идентичность нацменьшинств.