Не только песни и танцы: могут ли протесты в Республике Башкортостан распространиться по России

Некоторые регионы страны-агрессора охватили массовые протесты. Причиной стало заключение активиста Фаиля Алсынова, которого обвиняют якобы в экстремизме. Митинги называют самыми масштабными в России от 24 февраля 2022 года.

Сначала протесты проходили в достаточно мирной форме. Однако башкирский политический деятель Артур Зарипов рассказал 24 Каналу, что сейчас настроения более радикальные, ведь к митингующим применили силу.

Читайте также Есть несколько важных вещей: у Зеленского высказались о протестах в Башкирии

Как разворачивается протестное движение

Протест из Башкирии перешел в Уфу. Утром 19 января там собрались люди с требованием освободить Фаиля Алсынова. Еще раньше протестующие стали выражать недовольство действиями главы Республики Башкортостан и выступали за его отставку.

Танцами и песнями все не кончилось. Против народа стали применять силу, были массовые столкновения, приехали автозаки, в которые поместили всех задержанных. Есть даже кадры, как люди ложатся под автобусы, чтобы протестующих не забрали,

– рассказал Артур Зарипов.

Столкновения продолжаются, раздаются призывы к мужчинам не участвовать в войне в Украине, а защищать свой народ. Ведь российские спецподразделения применяют к митингующим грубую силу. Видео новых задержаний появляются ежеминутно, однако официальные СМИ показывают другую картину – на ней люди танцуют и ведут хороводы.

Все действительно не так. Протестующие перешли в активную фазу,

– подчеркнул башкирский политический деятель.

К чему могут привести протесты

На фоне беспорядков все чаще звучит идея разделения России. Кроме того, активисты призывают другие регионы страны присоединиться к протестам, высказывать свое мнение и помочь Башкортостану в трудную минуту.

Сейчас появляются первые положительные проблески, потому что обиды скапливались годами. Лично я сталкивался с тем, что не мог говорить на своем родном языке, работать на работе и говорить на бакширском,

– добавил Артур Зарипов.

По его словам, сегодня башкирский перестал быть деловым языком, продолжается уничтожение литературы. Хотя когда-то именно россияне приехали в этот регион, но теперь пытаются диктовать свои условия. Эту мысль все отчетливее понимает народ Башкирии. Более того, политологи высказываются о том, что российские власти боятся объединения именно тюркских народов.

Так что проблема сегодня актуальна. Мы даже не представляем во что может перерасти протест в нашей республике,

– подчеркнул Зарипов.

В России массовые протесты: что известно