К чему могут привести события в Башкирии: политолог объяснил причину протестов

Протесты в Башкирии – результат накопительного эффекта. С одной стороны местные устали от произвола. С другой – они недовольны местными властями.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Руслан Айсин. По его словам, в национальных регионах люди готовы терпеть, но всему есть свой предел. А сами протесты показали слабость власти.

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Что стало движущей силой протестов

Айсин объяснил, что глава республики является откровенным представителем путинской власти. Он преследовал активистов, поддерживал предложение Путина запретить национальный язык в школах и сам Башкортостан становился все хуже под его управлением.

"Радий Хабиров (глава республики – 24 Канал), его семья, команда крайне обнаглели. Они забрали в свои руки все", – сказал он.

В свою очередь там формировали добровольческие подразделения и отряды для войны в Украине. И, по словам политолога, регион стал третьим в России по количеству убитых.

"По моему мнению, это все породило то, что мы все увидели", – добавил Айсин.

Одна из активисток в своем обращении призвала вернуться их военных домой и защищать своих людей. И это может оказаться вполне реальной историей.

"Система дала трещины. А башкиры, если их серьезно обидеть, могут ответить. Это у них сохранилось на генетическом уровне – недоверие к власти", – добавил эксперт.

Напомним, в городе Баймак в республике Башкортостан произошел протест в защиту местного активиста Фаиля Алсинова, обвиняемого в "разжигании межнациональной розни". 17 января состоялось судебное заседание, где ему дали 4 года. После этого протесты вспыхнули еще и в Уфе.

Каков будет результат протестов: мнения экспертов