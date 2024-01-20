Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Руслан Айсин. За його словами, в національних регіонах люди готові терпіти, але всьому є своя межа. А самі протести показали слабкість влади.

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Що стало рушійною силою протестів

Айсин пояснив, що глава республіки є відвертим представником путінської влади. Він переслідував активістів, підтримував пропозицію Путіна заборонити національну мову в школах і сам Башкортостан ставав все скрутнішим за його керування.

"Радій Хабіров (глава республіки – 24 Канал), його родина, команда вкрай знахабніли. Вони забрали до своїх рук все", – сказав він.

Натомість там формували добровольчі підрозділи і загони для війни в Україні. І за словами політолога, регіон став третім в Росії за кількістю вбитих.

"На мою думку, це все породило те, що ми всі побачили", – додав Айсин.

Одна з активісток у своєму зверненні закликала повернутися їхніх військових додому і захищати своїх людей. І це може бути цілком реальною історією.

"Система дала тріщини. А башкири, якщо їх серйозно образити, можуть відповісти. Це в них збереглося на генетичному рівні – недовіра до влади", – додав есперт.

Нагадаємо, у місті Баймак в республіці Башкортостан стався протест на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". 17 січня відбулося судове засідання, де йому дали 4 роки. Після цього протести спалахнули ще й в Уфі.

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