Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Руслан Айсин. За його словами, в національних регіонах люди готові терпіти, але всьому є своя межа. А самі протести показали слабкість влади.
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Що стало рушійною силою протестів
Айсин пояснив, що глава республіки є відвертим представником путінської влади. Він переслідував активістів, підтримував пропозицію Путіна заборонити національну мову в школах і сам Башкортостан ставав все скрутнішим за його керування.
"Радій Хабіров (глава республіки – 24 Канал), його родина, команда вкрай знахабніли. Вони забрали до своїх рук все", – сказав він.
Натомість там формували добровольчі підрозділи і загони для війни в Україні. І за словами політолога, регіон став третім в Росії за кількістю вбитих.
"На мою думку, це все породило те, що ми всі побачили", – додав Айсин.
Одна з активісток у своєму зверненні закликала повернутися їхніх військових додому і захищати своїх людей. І це може бути цілком реальною історією.
"Система дала тріщини. А башкири, якщо їх серйозно образити, можуть відповісти. Це в них збереглося на генетичному рівні – недовіра до влади", – додав есперт.
Нагадаємо, у місті Баймак в республіці Башкортостан стався протест на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". 17 січня відбулося судове засідання, де йому дали 4 роки. Після цього протести спалахнули ще й в Уфі.
Яким буде результат протестів: думки експертів
- У ГУР зазначили, що протести у Башкирії – лише початок масштабного невдоволення росіян. Такі акції охоплять всю територію Росії.
- Приклад Башкирії може спонукати інші поневолені народи Росії до подібних заходів. Але це не відбудеться за один день.
- Утім, інші аналітики припускають, що це не стане тенденцією в Росії. Оскільки Кремль серйозно посилив росгвардію та інші військові підрозділи після заколоту Пригожина.