"Путин может не дожить до трибунала": что на это может повлиять

Кремлевский диктатор Владимир Путин все ближе к моменту, когда он окажется на скамье подсудимых в Гааге. Однако у него есть одна проблема – он может не дожить до трибунала.

Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, протесты в Башкирии приближают конец Путина.

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Трибунал уже близко

Ольга Курносова отметила, что против участников протестов в Башкирии открыли более 30 уголовных производств. Еще более 100 человек были задержаны по административным делам.

Кроме того, одного протестующего убили. Еще один– находится в больнице в тяжелом состоянии.

Если люди выходят бороться, то трибунал приближается. У Путина одна проблема– дожить до трибунала. Возможно, ворвутся в его дворец и убьют. Он может не дожить до трибунала,

– предположила она.

Протесты в Башкирии: главное