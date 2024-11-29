Грузия в огне: спецназ разогнал митинг, есть много задержанных и пострадавших

В результате отказа пророссийской власти от евроинтеграции в Грузии проходили акции протеста. Во время разгона акции силовики избили журналистов, конфисковали технику и разогнали митингующих.

В Тбилиси продолжаются протесты из-за решения грузинских властей отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. В ночь на 29 ноября спецподразделения силовиков жестко зачистили территорию перед парламентом, применяя водометы, слезоточивый газ и физическую силу. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

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Что известно о последствиях акции протеста в Тбилиси

Согласно информации грузинских медиа, пострадали по меньшей мере 15 представителей СМИ. Среди них – журналист и телеведущий телеканала Formula Гурам Рогава, которого избили до кровотечения. Операторы и репортеры других медиа также получили травмы, а их техника была повреждена или конфискована. Один из журналистов получил перелом носа, после чего его задержали.

Задержанный и избитый журналист Лексо Кешелашвили / Фото"Эхо Кавказа"

Демонстранты, пытаясь оказать сопротивление, начали строить баррикады, а полиция тушила костры на месте протеста водометами. По официальной информации МВД Грузии, задержаны 43 человека по административным статьям. Также открыты уголовные производства по фактам "нападения на полицейских" и "повреждение или уничтожение имущества".

Протесты в Грузии: смотрите видео "Эхо Кавказа"

Полиция применила спецвойск: смотрите видео "Эхо Кавказа"

Спецназ тушит пожар: смотрите видео "Эхо Кавказа"

Неправомерные действия силовиков вызвали критику как со стороны протестующих, так и общественных организаций. В частности, "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что зачистка акции осуществлялась с нарушением закона и с использованием непропорциональной силы.

Перед парламентом зачищают территорию / Фото "Эхо Кавказа"

Как отреагировали президент Грузии и оппозиция

Саломе Зурабишвили резко осудила действия силовиков, заявив, что они являются неприемлемыми и назвала их "российскими методами". По ее словам, в стране больше нет безопасного места, потому что за людьми гонятся "что в церквях, что в аптеках".

Грузины на акции протеста: смотрите видео "Эхо Кавказа"

Тем временем оппозиция объявила о новой акции протеста. Политики призывают граждан не прекращать борьбу и выступить против сворачивания евроинтеграционного курса. По мнению оппозиции, действующее правительство сознательно отказывается от курса на Европу, направляя страну в сторону России.

Силовики зачищали территорию перед правительством / "Эхо Кавказа"

Акции протеста в Грузии