В Грузии возобновились протесты против отказа пророссийской власти от европейского курса
Протестующие в Тбилиси и других городах Грузии выступают против решения правительства отложить вступление в Европейский Союз. Они также требуют свободы СМИ и правды относительно насилия во время митингов.
В Тбилиси, у здания Общественного вещателя, собрались люди, которые требуют предоставления эфирного времени для митингующих, выступающих против решения "Грузинской мечты" отложить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Sova.
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Что известно о возобновлении протестов в Грузии
Оппозиция требует, чтобы телеканал освещал факты насилия во время протестов.
Тот факт, что средства массовой информации должны быть свободными, больше не является вопросом в демократических государствах. Статья 78, которую когда-то требовало грузинское общество, закреплена Конституцией,
– добавила Нино Зауташвили, одна из участниц акции.
Протесты также продолжаются возле Тбилисского университета, где студенты пришли с фотографиями пострадавших от насильственного разгона акций. Они планируют присоединиться к предстоящей акции у парламента.
Акции протеста также проходят в Батуми. Митингующие сначала собрались возле дома судьи Мераба Турава, а затем отправились к центральным улицам города. А в Зугдиди оппозиция заблокировала главную улицу – проспект Гамсахурдия.
Протесты в Грузии из-за пророссийской власти: последние новости
- В Тбилиси прошли протесты из-за отказа грузинских властей от евроинтеграции, которые были жестко разогнаны спецназом, применяя водометы, слезоточивый газ и физическую силу.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия силовиков, назвав их "российскими методами", а оппозиция призвала к новым протестам против сворачивания евроинтеграционного курса.
- Было задержано 107 протестующих, а также ранены 10 полицейских.