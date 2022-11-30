Китай всколыхнули масштабные протесты: будут ли последствия для властей страны

На улицах китайских городов продолжаются массовые протесты. Жители страны выступают против жестких антиковидных ограничений, введенных Си Цзиньпином.

Однако не стоит рассматривать митинги в Китае как начало революции и силовой смены власти. Такое мнение 24 каналу высказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Значение протестов в Китае

По его словам, даже в авторитарных системах время от времени могут проходить подобные демонстрации. Они не столько подтачивают центральные власти, сколько дают канал выхода протестной энергии и указывают на существенные недостатки управления.

Затем центральная власть кого-то показательно увольняет, происходят недостаточно глубокие изменения и система продолжает существовать дальше. Такие массовые мероприятия просто выполняют дополнительную скрыто-стабилизационную функцию. Поэтому я бы не говорил о том, что возможна близкая смена власти в Китае,

– сказал Божко.

Могут ли протесты в Китае перерасти в революцию

Как отметил политолог, эти протесты низкоорганизованные. Если говорить о протестных движениях в таких крупных странах, как Китай, то они могут быть 2 типов:

или это стихийно и краткосрочно;

или протесты должны иметь определенную организацию.

Однако, по словам Божко, в Китае не существует какой-либо масштабной организованной оппозиции, которая могла бы взять в свои руки управление протестами.

Условно если есть Майдан, то должен быть и штаб, сцена, где-то должны раздавать чай и бутерброды. А весь периметр должна охранять условная самооборона. Если нет этих организационных факторов, то такие протесты быстро разойдутся,

– отметил политолог.

Конфликт внутри Коммунистической партии Китая

По словам Божко, важнее то, что происходит не на улицах, а между китайскими властными элитами. Как объяснил политолог, Коммунистическая партия Китая (КПК) не является монолитной. Внутри партии существуют неформальные группировки – региональные или профессиональные кланы.

Между определенными крыльями партии существуют существенные противоречия. Они могут усиливаться по мере того, как власти Китая будут принимать определенные политические решения,

– отметил Божко.

Он добавил, что сейчас внутри КПК выделяются 2 основных крыла, имеющих разногласия во взглядах на то, как должен развиваться Китай.

Первая группа – это так называемый пекинский клан , ориентирующийся на политику президента Китая. По словам политолога, сторонников Си Цзиньпина часто называют "неосталинистами". Эта группа настроена на радикальную конфронтацию со США.

, ориентирующийся на политику президента Китая. По словам политолога, сторонников Си Цзиньпина часто называют "неосталинистами". Эта группа настроена на радикальную конфронтацию со США. Есть и вторая группа, в которую входят представители молодежи, то есть комсомола. Это крыло партии называют шанхайским кланом. Эта группа придерживается идеи, что должна быть кооперация с Западом и некоторые элементы рыночной экономики.

Как политики могут использовать протесты против антиковидных ограничений

Как отметил политолог, между этими двумя крыльями КПК нарастает конфликт из-за обострения отношений со США, ситуации вокруг Тайваня и милитаризации китайского общества.

Внутрипартийная оппозиция КПК может использовать протесты для усиления веса своих голосов среди партийных элит. Мол, если их точка зрения не будет учтена, то дальнейшие события могут дать выход протестной энергии граждан,

– сказал Божко.

Ярослав Божко рассказал о массовых протестах в Китае: смотрите видео

Протесты в Китае: что известно