"Последствия могут быть серьезные": как американцы реагируют на миграционную политику Трампа

В США, особенно в Калифорнии, обострились протесты против жесткой миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа. Люди возмущены, потому что власти арестовывают даже тех, кто пытается легально остаться в стране.

Хотя многие американцы поддерживают депортацию, действия властей вызывают много споров. В разговоре с 24 Каналом политический аналитик, доктор исторических наук Александра Филиппенко назвала количество нелегалов в США.

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В США обострились протесты

Протестные акции протеста против рейдов на эмигрантов продолжаются уже несколько дней, но наибольшее обострение произошло в ночь на 7 июня. Все началось в Лос-Анджелесе, особенно в южной части Калифорнии, в частности в городе Парамаунт. События вызывают серьезный резонанс в обществе.

Это может привести к серьезным последствиям,

– отметила политический аналитик.

Протестующие перекрывали дороги, жгли автомобили, происходили столкновения с полицией. Это стало следствием решения администрации Трампа мобилизовать 2000 нацгвардейцев для борьбы с демонстрантами. Кроме того, не исключено привлечение еще 500 морских пехотинцев, которые уже находятся в состоянии повышенной готовности в южной Калифорнии.

Сколько нелегалов в США

Служба иммиграционного и таможенного контроля активно задерживает нелегальных эмигрантов. Чаще всего арестовывают тех, кого проще всего поймать – людей, которые подают документы на легализацию своего пребывания. Их задерживают непосредственно возле судов, где они проходят официальную процедуру. Это вызывает возмущение, ведь речь идет о людях, которые пытаются действовать в рамках закона.

Многие американцы, особенно в Калифорнии, считают, что арестовать нужно преступников, а не тех, кого проще всего поймать,

– отметила Александра Филиппенко.

По разным оценкам, в США находится от 11 до 22 миллионов нелегалов. Наиболее консервативная цифра – около 11 миллионов, хотя многие считают, что реальное количество значительно больше – до 15 миллионов. Администрация Трампа озвучивает число в 22 миллиона.

Больше всего нелегалов проживает в таких штатах:

Калифорния – около 3 миллионов;

Техас – около 2 миллионов;

Флорида – около 600 тысяч;

Нью-Йорк – около 400 тысяч.

В Калифорнии иммигранты составляют примерно 27% населения, в то же время в целом по США – около 13%. В Техасе, Флориде, Нью-Йорке и Нью-Джерси доля иммигрантов также достигает 13%.

Отношение американцев к депортации

Согласно опросу телеканала CBS News, проведенным 6 июня, 54% американцев поддерживают план Дональда Трампа по депортации всех нелегальных иммигрантов. Это касается не только ситуации в Калифорнии, но и по всей стране в целом.

Если Трамп решится на конфронтацию с властями Калифорнии как сейчас с губернатором Гэвином Ньюсомом, поводом, скорее всего, станет нелегальная иммиграция,

– предположила доктор исторических наук.

В Калифорнии поддержка иммигрантов выше, однако в масштабах всей страны большинство одобряет депортации. Трамп считает, что большое количество нелегалов представляет угрозу для безопасности США. Методы действующей администрации вызывают споры, однако вопросом иммиграции активно занимаются и политики, и юристы.