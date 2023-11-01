Виноват сам Путин, – эксагент КГБ сказал, как глава Кремля спровоцировал погромы в Махачкале

События в Дагестане, где состоялся антисемитский митинг в аэропорту Махачкалы, могут быть предвестником более глубокого конфликта в России на межнациональной почве.

Такое мнение выразил 24 Каналу бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что запустили этот процесс Владимир Путина и Рамзан Кадыров.

Смотрите также Это красноречиво, – в США отреагировали на обвинения Путина в отношении погромов в Махачкале

Кадыров знает, что "заигрался"

События в Махачкале, когда разгневанные дагестанцы-мусульмане искали в аэропорту якобы прилетевших из Израиля еврейских беженцев, останавливали людей, проверяли машины и автобусы, результат определенных действий российских властей.

Если в России произошли религиозные погромы, в этом виноват сам Путин. Он не уволил Кадырова за то, что сын так называемого главы Чечни избил в СИЗО человека, который якобы сжег Коран. Если Путин этого не сделал, значит, он толкает Россию к религиозной войне,

– подчеркнул бывший сотрудник КГБ.

Кадыров, по словам Жирнова, очень испугался этих событий и сделал ужасное заявление, предположив, если в Чечне произошло что-то вроде событий в Дагестане, то он бы отдал приказ "стрелять на поражение" после трех предупредительных выстрелов в воздух.

"И в этом смысле он абсолютно прав, ведь знает, "заигрался" – со своим сыном, с его награждением "орденами". Он знает, что может начаться война, а мусульман в России в 10 раз меньше, чем не мусульман. И в этой войне вполне возможно в большей степени пострадают именно мусульмане", – отметил он.

К каким последствиям могут привести антиеврейские погромы в Дагестане: смотрите видео

Может аукнуться

Кадыров сам запустил этот процесс, заметил бывший сотрудник КГБ, потому что его задача была держать под контролем мусульманское и самое главное – исламское террористическое подполье. А он его "выпустил", как джина из лампы, вместе со своим малолетним сыном. И теперь Кадыров боится, чтобы ему это не аукнулось.

Сейчас россияне начали говорить, что "Путин принял ислам" и "работает на исламистов". Он принимает у себя представителей ХАМАС. У него тесные отношения с Ираном и Китаем. И это значит, что он "лег под Китай" и "сдает русских".

В России может приближаться революция, "буревестниками" которой стали российские националисты – Евгений Пригожин, Игорь Гиркин, Александр Дугин и другие. И когда она разгорится, на второй план отойдет война в Украине, конфликт с США.

"Путин сделал все это сам, когда не наказывал Кадырова за его проделки, когда принимал делегацию ХАМАС. И именно он будет виноват в том, что происходить в случае начала межнационального конфликта в России. Ведь он построил "вертикаль" власти, а в такой системе всегда отвечает тот, кто на верхушке "вертикали". В России – это Путина, в Чечне – Кадыров", – подчеркнул Сергей Жирнов.

Больше о событиях в Дагестане

В аэропорту в Махачкале 29 октября собрались дагестанцы, которые были разгневаны из-за прибытия самолета из Израиля якобы с евреями-беженцами на борту. В Дагестане много мусульман, и в аэропорт пришли именно они – с флагами Палестины.

Правоохранителям после столкновений с протестующими удалось разогнать их и очистить аэропорт. После этого произошли многочисленные задержания митингующих.

По поводу этой ситуации высказался Путин. Он обвинил в происходящем в Махачкале США, отметив, что якобы они стоят "и за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке, и за конфликтом в Украине".

В то же время общественный деятель и активист из Израиля Давид Майофис отметил, что Россия вышла на "новый уровень" преследования евреев. Красноречиво об этом свидетельствуют события в Дагестане. Более того, по его словам, якобы еврейские семьи, живущие в Дагестане, начали получать угрозы.