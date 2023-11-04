Ситуация взрывоопасна: может ли Кавказ пойти против режима Путина

Владимир Путин обвинил Украину и Запад в подстрекательстве людей во время антиеврейских погромов в Дагестане. На самом деле российские власти могли сами сыграть на антисемитизме и показать, что это серьезно будоражит людей.

Такое мнение 24 Каналу выразил полковник ФСБ в отставке, экс-депутат госдумы России Геннадий Гудков, отметив, что с Дагестаном всегда были проблемы. По его словам, не стоит исключать, что они могут повториться в будущем.

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Во что могут перерасти протесты в Дагестане

Понятно, что никакое сообщение в телеграмм-канале не могло спровоцировать произошедшее. Причиной является усталость, агрессия и ужасы жизни, которые накопились у людей.

Проблемы еще будут, но, думаю, пока нет надежд на то, что произойдет масштабный конфликт на Кавказе, который кардинально изменит ситуацию,

– заметил Геннадий Гудков.

Однако он добавил, что энергия разрушения, которая есть среди населения, может проявиться в любой эмоциональной ситуации и на любой территории.

"Погромы в Дагестане показали слабость режима, они его и развалят. Но это надо делать изнутри, извне не выходит. Ситуация взрывоопасна, потому что накопился безадресный агрессивный потенциал и он может прорваться куда угодно", – подчеркнул полковник ФСБ в отставке.

Геннадий Гудков предположил, как может развиваться ситуация на Кавказе: смотрите видео

Как Путин хочет удержать Кавказ

Пока российским властям удается манипулировать агрессивным потенциалом в выгодном для себя плане, но это не значит, что так будет всегда. Уже сейчас Путин пытается продемонстрировать свое особое отношение к Рамзану Кадырову, ведь убежден, что только он может удержать для него Кавказ. Ради этого Путин финансирует Чечню, самого Кадырова, позволяет ему иметь собственную армию, совершать беззаконие там, где заблагорассудится.

В вопросе содержания Кавказа российский диктатор также рассчитывает на ФСБ, военную разведку, следователей, прокуроров и полностью подконтрольные суды.

Власть удерживается манипуляциями и силой. Кому-то объясняют, что он должен пойти и погибнуть якобы за родину, а за это тебе заплатят деньги. А тем, кто недоволен показывают великую армию, которая может с тобой быстро расправиться,

– подчеркнул Гудков.

Сегодня в России даже рассматривают новый закон, где за избегание мобилизации могут приговорить к 5 годам тюрьмы. А если человек решится назвать войну войной, то за это могут посадить еще дольше.

Протесты в Дагестане: коротко