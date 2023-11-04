Ситуация взрывоопасна: может ли Кавказ пойти против режима Путина
Владимир Путин обвинил Украину и Запад в подстрекательстве людей во время антиеврейских погромов в Дагестане. На самом деле российские власти могли сами сыграть на антисемитизме и показать, что это серьезно будоражит людей.
Такое мнение 24 Каналу выразил полковник ФСБ в отставке, экс-депутат госдумы России Геннадий Гудков, отметив, что с Дагестаном всегда были проблемы. По его словам, не стоит исключать, что они могут повториться в будущем.
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Во что могут перерасти протесты в Дагестане
Понятно, что никакое сообщение в телеграмм-канале не могло спровоцировать произошедшее. Причиной является усталость, агрессия и ужасы жизни, которые накопились у людей.
Проблемы еще будут, но, думаю, пока нет надежд на то, что произойдет масштабный конфликт на Кавказе, который кардинально изменит ситуацию,
– заметил Геннадий Гудков.
Однако он добавил, что энергия разрушения, которая есть среди населения, может проявиться в любой эмоциональной ситуации и на любой территории.
"Погромы в Дагестане показали слабость режима, они его и развалят. Но это надо делать изнутри, извне не выходит. Ситуация взрывоопасна, потому что накопился безадресный агрессивный потенциал и он может прорваться куда угодно", – подчеркнул полковник ФСБ в отставке.
Геннадий Гудков предположил, как может развиваться ситуация на Кавказе: смотрите видео
Как Путин хочет удержать Кавказ
Пока российским властям удается манипулировать агрессивным потенциалом в выгодном для себя плане, но это не значит, что так будет всегда. Уже сейчас Путин пытается продемонстрировать свое особое отношение к Рамзану Кадырову, ведь убежден, что только он может удержать для него Кавказ. Ради этого Путин финансирует Чечню, самого Кадырова, позволяет ему иметь собственную армию, совершать беззаконие там, где заблагорассудится.
В вопросе содержания Кавказа российский диктатор также рассчитывает на ФСБ, военную разведку, следователей, прокуроров и полностью подконтрольные суды.
Власть удерживается манипуляциями и силой. Кому-то объясняют, что он должен пойти и погибнуть якобы за родину, а за это тебе заплатят деньги. А тем, кто недоволен показывают великую армию, которая может с тобой быстро расправиться,
– подчеркнул Гудков.
Сегодня в России даже рассматривают новый закон, где за избегание мобилизации могут приговорить к 5 годам тюрьмы. А если человек решится назвать войну войной, то за это могут посадить еще дольше.
Протесты в Дагестане: коротко
- Российскими регионами прокатились антиеврейские митинги. В частности, в Дагестане протестующие объявили настоящую охоту на евреев. Они даже штурмовали аэропорт в Махачкале, чтобы там не мог приземлиться рейс из Израиля.
- Комментируя сложившуюся ситуацию, российский пропагандист Александр Коц издал очередное циничное заявление. Он пристыдил дагестанцев за погромы, но добавил, что если есть желание убивать евреев, то надо ехать в Газу или в Киев, на Банковую. Такие антисемитские является не единственные, которые озвучивали россиян.
- Глава Кремля быстро "нашел всех виновных" в ситуации в Дагестане и по традиции обвинил во всем Украину и Запад. Своих же граждан Путин призвал идти воевать в Украину якобы "за благо палестинцев".