Появился ли просвет в отношениях Украины и Польши?

С самого начала полномасштабного вторжения России Польша стала одним из важнейших партнеров Украины. Польская поддержка предполагала разные возможные сферы, ознаменовав небывалый расцвет двусторонних отношений. Однако ситуация постепенно изменилась. Больше об этом – в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Не сработали даже угрозы ЕС

Впервые трещины между Киевом и Варшавой начали появляться весной и летом 2023 года, когда правительство Польши на фоне протестов польских фермеров ввело ограничения для украинской сельскохозяйственной продукции. Тогда это в основном связывалось с парламентскими выборами в Польше, поэтому была надежда, что после 15 октября ситуация начнет нормализоваться.

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Впрочем, в начале ноября, когда польские автоперевозчики начали блокировать границу из-за, как они утверждали, нечестной конкуренции со стороны украинских грузовых перевозчиков, напряжение еще больше возросло.

Польские предприниматели требовали возобновления разрешений на въезд украинских грузовиков в Евросоюз, отмену электронной очереди для польских грузовиков, которые возвращаются в Польшу из Украины. Забастовка привела к огромным очередям на границе, финансовому ущербу и даже летальным исходам среди водителей.

Стоит отметить, что протест начался еще во время правления "Права и справедливости", и тогдашнему министру инфраструктуры Польши Анджею Адамчику не удалось договориться с протестующими. Поэтому Варшава попала под острую критику со стороны Брюсселя.

Действия нового польского правительства

В частности, еврокомиссар по вопросам транспорта Адина-Йоана Велян раскритиковала власть "ПиС", обвинив в отсутствии желания договориться с перевозчиками и Украиной и прекратить блокировку. Она даже угрожала открыть дело из-за несоблюдения законодательства ЕС.

Уже в декабре после принесения правительством Дональда Туска присяги к переговорам с перевозчиками присоединился новый глава министерства инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, который сумел 16 января подписать соглашение с предпринимателями. По его словам, документ, который состоит из семи пунктов, "является результатом конструктивного сотрудничества с перевозчиками".

Как объяснил Климчак, соглашение касается мониторинга реализации договоренностей польской и украинской сторон, таких как полное исключение в рамках пилотного проекта системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска Нижанковичи – Мальховице. Кроме того, как отметил министр, необходимо усилить систему контроля польскими службами, в частности, в сфере выявления несанкционированного транспорта и транспорта, на который не распространяется действие соглашения между Украиной и ЕС.

В министерстве инфраструктуры Польши также сообщили, что украинская сторона обязалась выделить четыре отдельные полосы на пункте пропуска Ягодын – Дорохуск для пустых грузовиков, которые возвращаются в Польшу.

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Польское министерство, со своей стороны, обязалось создать совещательный совет, в состав которого, в частности, будут входить представители перевозчиков. Он будет работать над соответствующими изменениями в законодательстве.

В подписанном соглашении с предпринимателями министр инфраструктуры также обязался начать переговоры с Брюсселем по получению финансовой поддержки польским перевозчикам.

Что важно, Климчак пообещал продолжить переговоры с Евросоюзом по поводу изменений в соглашении между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом. И обратился к украинской стороне с просьбой как можно быстрее выполнить все достигнутые договоренности.

Впрочем, положение о пересмотре соглашения о "транспортном безвизе" относительно его возможного сужения может быть неприемлемым для Киева. Да и Брюссель исключает возобновление разрешений для украинских перевозчиков, действовавших до начала заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Как найти компромисс в этом контексте? Вопрос остается открытым…

Главные решения еще впереди

А потому говорить о 100%-прорыве пока рано. Тем более, польские перевозчики пообещали, что в случае невыполнения положений документа акцию протеста возобновят 1 марта.

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"Протест завершится к 1 марту. Это не означает завершения диалога. Наоборот. Мы начинаем очень интенсивные, конструктивные переговоры, которые имеют целью дать конкретный эффект – выполнение решений, о которых мы договорились, скорую реализацию всего того, что требуют перевозчики", – заявил Дариуш Климчак.

Неизвестно также, когда и как будет решен аграрный трек. Как сообщается, фермеры из организации "Солидарность" на 24 января анонсировали акцию протеста. Они призывают всех трактористов и сельскохозяйственных организаций присоединиться и протестовать против ухудшения ситуации в сельском хозяйстве.

Итак, главные решения еще впереди. Возможно, дальнейшие консультации или визит премьер-министра Польши Туска в Украину прольют свет на то, смогут ли Киев и Варшава найти понимание и улучшить состояние двусторонних отношений. Есть надежда, что так и произойдет, поскольку это в интересах обоих государств.