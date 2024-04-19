"Хочу обратиться ко всем без исключения": Туск удивил заявлением относительно блокады на границе с Украиной

Польский премьер Дональд Туск после саммита Европейского совета в Брюсселе сделал громкое заявление. Он призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной.

Напомним, что польские протестующие регулярно блокируют границу с нашим государством из-за политики Евросоюза в отношении украинского зерна. Подобные акции протеста возобновили еще в начале февраля. Украинское зерно дешевле польского и создает непомерную конкуренцию на рынке, поэтому соответственно аграрии этим недовольны.

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"Решается судьба войны"

Глава польского правительства отметил, что после последней серии российских бомбардировок наша страна оказалась в чрезвычайно сложной ситуации. По его словам, уже в ближайшее время может стать известной "судьба этой войны".

Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы,

– сказал он.

Также Туск отметил, что польские власти не могут допустить блокирования переходов независимо от обоснования протестов. "Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны", – подчеркнул польский премьер.

Он также напомнил, что согласно последним решениям польского правительства, пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры. По его словам, правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем фермерам, кто потерял часть своих доходов.

Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста,

– подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Впрочем, глава правительства не считает, что в этом случае нужны прямые меры принуждения.

Ранее Шмыгаль обсуждал этот вопрос с Туском

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Дональд Туск 28 марта встретились в Варшаве. Политики обсудили насущные вопросы, которые касаются отношений между нашими государствами. Одной из тем обсуждения стала ситуация на украинско-польской границе, которая касается блокады наших грузовиков.

Премьер Денис Шмыгаль подытожил свои переговоры с Туском. По его словам, был проговорен ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес в сотрудничестве между странами. Он подчеркнул, что сейчас обе стороны имеют осознание и понимание того, как отношения между странами будут развиваться и в дальнейшем.

Отдельно польский премьер отметил, что они вместе со Шмыгалем ищут решения, которые дадут ощущение безопасности и удовлетворять интересы как польских, так и украинских производителей. Туск подчеркнул, что решение, которые ищут, необязательно будут устраивать всех, , однако они должны учитывать основные пожелания.