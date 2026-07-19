Об этом Богдан Кротевич написал в социальной сети Threads.

Как именно Кротевич отказался от награды Сирского?

На своей странице бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов" опубликовал фото, на котором виден нагрудный знак "За несокрушимость", а также разорванное удостоверение соответствующей награды. Таким образом Богдан Кротевич публично отказался от награды.

Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство,

– добавил в подписи к фото "Тавр".

Богдан Кротевич отказался от награды "За несокрушимость", которую ему вручил Сирский / Фото из аккаунта "Тавра" в Threads

Саму награду подполковник получил от главнокомандующего ВСУ 24 мая 2024 года.

Справочно! Награда "За несокрушимость" относится к категории почетных нагрудных знаков главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, который и принимает решение об их вручении. Нагрудный знак "За несокрушимость" вручают военнослужащим и сотрудникам ВСУ, которые находились в плену.



Богдан Кротевич фактически руководил штабом обороны Мариуполя в 2022 году и попал в российский плен после приказа Верховного главнокомандующего Украины прекратить оборону города. Вернулся на родину в результате обмена 21 сентября 2022 года.

Напомним, в Украине продолжаются протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова и с требованием заменить на посту главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В то же время многие военные, в частности командующие ДШВ и ВМС, напротив, поддержали генерала.

Издание Financial Times писало, что Владимир Зеленский якобы уже начал искать замену Сырскому. На выходных президент должен был провести собеседования с кандидатами на эту должность.