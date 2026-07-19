Про це Богдан Кротевич написав у соцмережі Threads.

Як саме Кротевич відмовився від нагороди Сирського?

На своїй сторінці колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов" виклав фото, де видно нагрудний знак "За незламність", а також порване посвідчення відповідної відзнаки. Таким чином Богдан Кротевич публічно відмовився від відзнаки.

Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність,

– додав підпис до фото "Тавр".

Богдан Кротевич відмовився від відзнаки "За незламність", яку йому вручив Сирський / Фото з акаунту "Тавра" у Threads

Саму нагороду підполковник отримав від головнокомандувача ЗСУ 24 травня 2024 року.

Довідково! Відзнака "За незламність" належить до категорії почесних нагрудних знаків головнокомандувача Збройних Сил України, який і ухвалює рішення про їх вручення. Нагрудний знак "За незламність" вручають військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, які перебували в полоні.



Богдан Кротевич фактично керував штабом оборони Маріуполя у 2022 році та потрапив до російського полону після наказу Верховного головнокомандувача України припинити оборону міста. Повернувся на батьківщину внаслідок обміну 21 вересня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні тривають протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою замінити на посаді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас багато військових, зокрема командувачі ДШВ та ВМС, навпаки – підтримали генерала.

Видання Financial Times писало, що Володимир Зеленський уже нібито почав шукати заміну Сирському. На вихідних президент мав провести співбесіди з кандидатами на цю посаду.