Такого никогда не было, – Карась рассказал, что российские военные активно критикуют путина
Из-за неудач на фронте российские военные начинают критиковать власть в москве. Под "ударом" оказывается не только высшее военное командование, но и глава кремля владимир путин.
Изменение поведения оккупантов свидетельствует о трансформации их представлений о российских властях и может стать основой для протестных настроений. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.
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Активист отметил, что в российской армии назревают оппозиционные кремля настроения.
Сейчас очень сильно раздались проклятия путина со стороны русских солдат и офицеров с фронта. Такого никогда не было и такое никогда не разрешалось. Они начали об этом писать. Я не знаю, что это – выпуск пара или еще что-то, но такого никогда не было,
– рассказал Карась.
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По его словам, такие изменения в сознании российских армейцев происходят впервые за многие годы.
"Я читаю их много лет, но у них ощутимой началась критика путина. Они называют его не прямо путин, а "наш царек". Если началась такая критика, то это очень интересные сигналы. У них назревает что-то "веселенькое" и балаклейские события сильнее акселерируют этот процесс", – резюмировал военнослужащий.
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Ситуация на фронте: что известно
- Военные ВСУ продолжают удерживать врага и сдерживают его продвижение. За сутки ВСУ отразили несколько попыток россиян атаковать наши позиции. Те, понеся потери, отступили.
- Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы количество оккупантов на нашей земле ежедневно уменьшалось. Нового успеха они добились на Запорожье.
- О том, что ВСУ преуспевают на Юге Украины, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Правда, они признают это случайно.
- В то же время ВСУ уволили более 20 населенных пунктов и продвинулись вглубь на 50 километров в Харьковском направлении. Русский фронт вокруг Изюма "посыпался".
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