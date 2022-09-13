Часть россиян ненавидит путина, потому что он начал войну, а другая – потому что он проиграет, – Яковенко

Несмотря на тяжелые экономические последствия агрессии против Украины, в россии не все чувствуют, что страна находится в состоянии войны. Активная часть российского социума условно разделилась по этому вопросу на "либералов" и "ультрафашистов".

Развитие такой ситуации ускорит поражение россии в войне. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

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Эксперт отметил, что в результате войны против Украины в россии начинаются внутренние процессы.

Что касается военной ситуации, то в этом случае все достаточно ясно. Потому что в россии сегодня практически не осталось армии. То есть там идут серьезные процессы, перемалывание российской армии достаточно серьезно. Да и в россии с потерями никогда не считались – это известная история. Потери не являются фактором для путинского режима,

– объяснил обозреватель.

По его словам, во внутренних процессах постоянно назревает непонимание причин войны в разных слоях общества. В то же время он подметил, что есть существенная разница с реалиями в Украине.

"В разных городах Украины все понимают, что идет чуть ли не тотальная война. Есть перебои со светом, потому что главный ответ путина на тотальное поражение – это военное преступление через уничтожение гражданской инфраструктуры. Войну в Украине ощущают все", – рассказал Яковенко.

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По его мнению, в россии ситуация другая – война почти не ощущается.

"Подавляющее большинство россиян пока войны не замечают: там войны нет, хотя все стали жить хуже. Актив социума действительно разделился на две части: одна часть все больше ненавидит путина за то, что он начал войну, а другая часть ненавидит его за то, что он ее проиграет", – подчеркнул российский оппозиционер.

Он добавил, что к первой части условно можно отнести либералов и демократов, а к другой – ультрафашистов и ультрапатриотов.

Такая ситуация начинает охватывать, в том числе, силовиков. Это залог более быстрого окончания войны, чем в замечательной аналитической статье Залужного и его соавторов,

– резюмировал Яковенко.

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