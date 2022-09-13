Розвиток такої ситуації пришвидшить поразку росії у війні. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.
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Експерт зазначив, що через війну проти України у росії розпочинаються внутрішні процеси.
Щодо військової ситуації, то в цьому випадку все досить зрозуміло. Тому що у росії на сьогодні практично не залишилося армії. Тобто там йдуть серйозні процеси, перемелювання російської армії досить серйозне. Та й у росії на втрати ніколи не зважали – це відома історія. Втрати не є чинником для путінського режиму,
– пояснив оглядач.
За його словами, у внутрішніх процесах, постійно назріває нерозуміння причин війни у різних прошарках суспільства. Водночас він підмітив, що є суттєва різниця із реаліями в Україні.
"У різних містах України всі розуміють, що йде ледь не тотальна війна. Є перебої зі світлом, тому що головна відповідь путіна на тотальну поразку – це воєнний злочин через знищення цивільної інфраструктури. Війну в Україні відчувають усі", – розповів Яковенко.
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На його думку, у росії ситуація інша – війна майже не відчувається.
"Переважна більшість росіян поки що війни не помічають: там війни немає, хоча всі стали жити гірше. Актив соціуму справді розділився на дві частини: одна частина все більше ненавидить путіна за те, що він почав війну, а інша частина ненавидить його через те, що він її програє", – підкреслив російський опозиціонер.
Він додав, що до першої частини умовно можна зарахувати лібералів та демократів, а до іншої – ультрафашистів та ультрапатріотів.
Така ситуація починає охоплювати, зокрема й силовиків. Це запорука швидшого закінчення війни, ніж у чудовій аналітичній статті Залужного та його співавторів,
– резюмував Яковенко.
Протести у росії: що відомо
- За 200 днів повномасштабної війни росії з Україною у росіян почали змінюватись тенденції та думки, трохи більше людей стали противниками так званої "спеціальної операції".
- путін не оголошує загальної мобілізації, бо боїться, що росіяни протестуватимуть. Влада росії навіть починає страхувати життя чиновників на випадок бунтів.
- Тим часом у США зауважили, що російському президенту все важче приховувати масштаб невдач та втрат росії у війні проти України.
- Втрати росії й справді шалені – у Forbes підрахували, що всього за тиждень українського наступу окупанти втратили техніки на 670 мільйонів доларів. Не кажучи вже про те, що з 24 лютого українські військові ліквідували майже 53 тисячі загарбників та тисячі одиниць техніки.
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