Розвиток такої ситуації пришвидшить поразку росії у війні. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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Експерт зазначив, що через війну проти України у росії розпочинаються внутрішні процеси.

Щодо військової ситуації, то в цьому випадку все досить зрозуміло. Тому що у росії на сьогодні практично не залишилося армії. Тобто там йдуть серйозні процеси, перемелювання російської армії досить серйозне. Та й у росії на втрати ніколи не зважали – це відома історія. Втрати не є чинником для путінського режиму,

– пояснив оглядач.

За його словами, у внутрішніх процесах, постійно назріває нерозуміння причин війни у різних прошарках суспільства. Водночас він підмітив, що є суттєва різниця із реаліями в Україні.

"У різних містах України всі розуміють, що йде ледь не тотальна війна. Є перебої зі світлом, тому що головна відповідь путіна на тотальну поразку – це воєнний злочин через знищення цивільної інфраструктури. Війну в Україні відчувають усі", – розповів Яковенко.

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На його думку, у росії ситуація інша – війна майже не відчувається.

"Переважна більшість росіян поки що війни не помічають: там війни немає, хоча всі стали жити гірше. Актив соціуму справді розділився на дві частини: одна частина все більше ненавидить путіна за те, що він почав війну, а інша частина ненавидить його через те, що він її програє", – підкреслив російський опозиціонер.

Він додав, що до першої частини умовно можна зарахувати лібералів та демократів, а до іншої – ультрафашистів та ультрапатріотів.

Така ситуація починає охоплювати, зокрема й силовиків. Це запорука швидшого закінчення війни, ніж у чудовій аналітичній статті Залужного та його співавторів,

– резюмував Яковенко.

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