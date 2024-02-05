Протесты жен мобилизованных: почему российские оппозиционеры не присоединяются к митингам

В России активизировалось движение жен мобилизованных, которых отправили на войну в Украину. Женщин, которые проводят акции с призывами вернуть их мужей домой, уже даже поддержали так называемые российские оппозиционеры, в частности Максим Кац, Алексей Навальный, Борис Надеждин.

Однако их поддержка проявляется лишь на словах, ведь ни один представитель оппозиции не вышел на митинг. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко назвал 24 Каналу две причины, по которым оппозиционеры лично не присутствуют на акциях.

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Россиянам не надо отстаивать свои права

Прежде всего российские оппозиционеры боятся присоединиться к митингам. Как отметил политолог, мало кому приятно оказаться сейчас за решеткой, а у российских спецслужб и силовиков в предвыборный период особая стадия обострения, поэтому они гребут всех подряд и тем более наиболее радикально настроенных политиков.

Мы должны понимать, что тот же Навальный по своей сути имперец и даже большинство из оппозиционно-либерального крыла российского политикума, которые якобы негативно настроены против путинского режима и готовы с ним бороться, в подавляющем большинстве также имперцы,

– сказал Буряченко.

Россиянам слишком долго навязывали культ Иосифа Сталина, Петра І, царя-батюшки. Сейчас такая аналогия переносится на Владимира Путина.

Россияне – имперцы. Они совершенно другие люди, у них азиатский склад ума, поэтому они с удовольствием подчиняются и радуются своей глобальной империи русского мира,

– заметил политолог.

Большинству россиян, в отличие от украинцев, не нужно бороться с тоталитарным режимом и отстаивать свои права.

"Я пока, к сожалению, не вижу реальных оснований для того, чтобы граждане России нашли в себе силу и уничтожили путинский режим внутри. Я думаю, что на это нужно еще много времени", – добавил Буряченко.

Что надо сделать, чтобы россияне массово вышли на протесты

По мнению политолога, у россиян есть протестный потенциал, ведь это даже видно по массовым движениям, например, в Башкортостане.

Формула такая, чем дальше от Кремля, тем протестные движения более массовые и радикальные. Я глубоко убежден, что такая тенденция будет сохраняться. Ведь в рамках так называемой частичной мобилизации россияне гребут не только зеков, но и людей из республик, из глубинки России,

– подчеркнул Буряченко.

По его словам, таким образом Кремль одновременно решает несколько вопросов – уменьшает количество мужского населения в тех частях федерации, которые имеют цель по своей субъективизации.

Тоталитарная система и пропагандистское давление делает с россиянами "фантастические" вещи. Члены семей, которые даже потеряли мужей, детей, не могут официально никуда пожаловаться, не могут обвинить ни Путина, ни Кремль.

Когда смотришь на матерей, которые сначала с удовольствием отправляют своих детей на войну, а потом с радостью и благодарностью Путину получают гробовые, то понимаешь, что это общество чрезвычайно больное и отравленное пропагандой,

– сказал политолог.

Он отметил, что для того, чтобы эти люди массово вышли на митинги, им сначала нужно сделать серьезную детоксикацию информаций.

Протесты женщин мобилизованных россиян